Вся информация о «Безумном Максе: Пустошь»: новая часть постапокалиптической франшизы

В мае 2024 года в сети вновь Шарлиз Терон.

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Главное о фильме

Оригинальное название: Mad Max: The Wasteland

Жанр: фантастика, приключенческий боевик

Режиссер: Джордж Миллер

Страна: Австралия Студия: Warner Bros.

Дата выхода: неизвестно

Покажут ли в России: неизвестно

В главных ролях: Том Харди

Когда выйдет фильм

Нет точной информации о том, когда «Безумный Макс: Пустошь» выйдет в прокат. Более того, сам выход фильма до сих пор остается под вопросом.

Пока неизвестно, когда состоится премьера фильма «Безумный Макс: Пустошь».

В мае 2024-го режиссер Джордж Миллер состоялась 24 мая 2024 года.

"Все зависит от того, будет ли «Фуриоса» популярной. Новый фильм уже маячит на горизонте", — Джордж Миллер, режиссер.



Всего через пять дней после релиза картины, The Hollywood Reporter сообщил, что «Фуриоса» может провалиться в прокате. Среди причин потенциальной неудачи издание выделило отсутствие интереса у женской аудитории и молодых зрителей, а также нишевость приквела.

По итогам двух недель проката картине удалось собрать всего 114 миллионов долларов. Чтобы «Фуриоса» окупилась, ей нужно заработать как минимум 400 миллионов — в сети опасаются, что фильм не соберет и половины.

Разработка проекта

О том, что у франшизы может появиться продолжение, заговорили еще в 2015 году, после выхода «Дороги ярости». Тогда режиссер Джордж Миллер признался, что у него есть еще две истории из вселенной «Безумного Макса», которые он хочет рассказать.

В октябре того же года Миллер сообщил, что у него есть два полноценных сценария фильмов, и он обсуждает детали производства со студией Warner Bros.

«[В процессе написания сценария] мы углубились не только в предысторию персонажей, но и в прошлое каждого транспортного средства. В итоге мы создали два сценария, практически не стараясь… Я пока не знаю, какая из двух историй выйдет раньше», — Джордж Миллер, режиссер.



Уже тогда было известно, что две потенциальные картины носят название «Безумный Макс: Пустошь» и «Безумный Макс: Фуриоса». При этом Миллер отмечал, что «Пустошь» — рабочий подзаголовок сиквела и может измениться в дальнейшем.

В 2016 году режиссер опроверг слухи о том, что больше не будет работать над франшизой «Безумного Макса». Он вновь отметил, что планирует рассказать еще как минимум две истории об этой вселенной.

Слухи о том, что Миллер вскоре начнет снимать фильм «Безумный Макс: Пустошь» появились в 2020 году. В итоге эта информация так и не подтвердилась, а летом 2022-го стартовали съемки другого проекта франшизы — фильма «Фуриоса: Хроники Безумного Макса».

Сюжет

Детали сюжета фильма «Безумный Макс: Пустошь» пока держатся в секрете.

Однако уже известно, что картина станет приквелом «Дороги ярости» и расскажет том, чем Макс Рокатански (Том Харди) занимался в постапокалиптической пустоши до начала фильма. Ожидается, что история охватит временной промежуток длиной в год.

Фильм «Безумный Макс: пустошь» покажет, что происходило с Максом за год до событий «Дороги ярости».

Художник Марк Сэкстон, который работал над «Дорогой ярости» и «Фуриосой» в качестве раскадровщика, Аня Тейлор-Джой) в продолжении франшизы не появится — несмотря на то что в ее сольной истории Макса показали.

Появление Макса в фильме «Фуриоса: Хроники Безумного Макса»

У Макса Рокатански было небольшое камео в фильме «Фуриоса: Хроники Безумного Макса». Персонажа показали рядом с его легендарной машиной V8 Interceptor. Макс стоял на краю обрыва, прислонившись к автомобилю, ел из консервной банки и загадочно смотрел вдаль. В отдалении хромая Фуриоса медленно двигалась по пустыне в сторону Цитадели. Увидев девушку, Макс немного напрягся, но не предпринял попытки ей помочь.

В «Фуриосе» Макса сыграл не Том Харди, а его дублер из «Дороги ярости» Джейкоб Томури.

Актерский состав

Каст грядущего проекта пока не анонсируется. Даже участие Тома Харди в новом фильме пока под вопросом. В «Дороге ярости» 2015 года актер исполнил роль Макса Рокатански — главного героя франшизы (в первых трех частях «Безумного Макса» его играл Мел Гибсон).

В одном из интервью режиссер Джордж Миллер признался, что не может гарантировать участие актера в проекте, хотя и хочет, чтобы Харди вновь присоединился к касту. Миллер выразил надежду, что «если звезды сойдутся», то Том Харди появится в «Пустоши».

В 2015 году сам Том Харди говорил, что сыграет Рокатански еще в трех фильмах после «Дороги ярости», однако после этого никак не комментировал свое возможное возвращение.

Том Харди может вернуться к роли Макса Рокатански в новой части франшизы, однако его участие в фильме «Безумный Макс: Пустошь» официально не подтверждено.

Для того чтобы герой Харди в продолжении франшизы не выглядел старше, чем в 2015-м, создатели могут применить технологию компьютерного омоложения. Этот метод, например, Мартин Скорсезе — на съемках «Ирландца» с помощью компьютерной графики он омолаживал Роберта Де Ниро.

Миллер признался, что изначально хотел опробовать технологию при работе над фильмом «Фуриоса: Хроники Безумного Макса». Это позволило бы омолодить Шарлиз Терон, которая сыграла воительницу Фуриосу в «Дороге ярости» (в 2023 году актрисе исполнилось 48 лет).

Однако от этой идеи пришлось отказаться. По словам режиссера, «омоложение просто не работало, даже в руках настоящих профессионалов». В итоге юную версию Фуриосы в фильме 2024 года сыграла 28-летняя Аня Тейлор-Джой.