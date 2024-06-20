Завершились съемки музыкального драмеди «Ландыши»

В Москве завершились съемки сериала "Ландыши". История любви богатой наследницы и парня из провинциального города с Никой Здорик ("Хор"), Сергеем Городничим ("Цикады"), Ириной Паутовой ("Нулевой пациент"), Евгением Коряковским ("ГДР") и Владимиром Стержаковым ("Молодежка") в главных ролях. Режиссер Александр Карпиловский ("Модный синдикат"). Премьера состоится в онлайн-кинотеатре Wink.ru. Проект создан при поддержке Института развития интернета

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По сюжету Катя Орлова и Леха Данилин встречаются в провинциальном русском городе и женятся в один день. Он - обычный парень, а она - рафинированная "дочка миллиардера", выросшая в Лондоне и потерявшая родителей в автомобильной катастрофе. Их отношения - борьба противоположностей.

- "Ландыши" - это музыкальная драма, поэтому перед нами стояла задача органично вплести музыкальные номера в ткань фильма, найти разумный баланс между комедией с легким ироничным повествованием и драмой про глубокие и сложные взаимоотношения. Так у нас получилась сказка: современная, городская и, конечно, о любви, - рассказывает режиссер Александр Карпиловский.



Для музыкальных сцен актеры репетировали номера под руководством хореографа-постановщика, в некоторых сценах было задействовано сразу 25 человек. Исполнители главных ролей Ника Здорик и Сергей Городничий учились играть на гитаре и петь. "К началу съемок в сериале я знал всего три гитарных аккорда, а под конец уже и баррэ зажимал, и различными боями хвастал. Здорово, когда приходит роль, ради которой нужно чему-то учиться. Мотивация - железная! Мне было интересно играть Леху. Они с Катей - два самодостаточных человека со своими амбициями, целями, живущие совершенно в разных мирах, поэтому мне было любопытно наблюдать, как они пытаются ужиться вместе", - делится актер Сергей Городничий.

"Моя героиня Катя - очень разная: она сильная, дерзкая, пробивная, никому не даст себя в обиду, но в тоже время очень ранимая, мы с ней в этом похожи. Она меня многому научила: теперь я умею играть на электрогитаре, а еще исполнила свою давнюю мечту и начала петь", - рассказывает актриса Ника Здорик.



Также в сериале сыграли Владимир Тяптушкин, Денис Степанов, Валерия Ланская, Александр Гришин, Вероника Тимофеева, Максим Пышненков, Владислав Чербаев и другие.