Владимир Селиванов сыграет во втором сезоне «Бедные смеются, богатые плачут»

По данным издания «Бюллетень кинопрокатчика», Светлана Пермякова и Владимир Селиванов, известные по ролям в «Интернах» и «Реальных пацанах», сыграют в продолжении сериала «Бедные смеются, богатые плачут».

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Героиня Пермяковой пополнит штат горничных особняка олигарха Сергея Воронцова, а Селиванов примерит на себя роль харизматичного регионального чиновника. Съёмочный процесс продолжения начнётся уже этим летом, тогда же создатели обещают раскрыть имена других новых персонажей и их исполнителей.

Второй сезон сериала «Бедные смеются, богатые плачут» выйдет в эфире ТНТ уже в этом году. Первый сезон вышел в этом году и получил массу тёплых отзывов от зрителей и критиков.

Наш материал про второй сезон шоу можно прочитать ниже.