Опубликована конкурсная программа фестиваля «Зеркало»

Сегодня была объявлена программа XVIII международного кинофестиваля "Зеркало. Философия Тарковского". Также стал известен состав жюри. Смотр пройдет в Ивановской области с 28 июня по 2 июля. Вход на все кинопоказы бесплатный. С 2024 года фестиваль делает новая команда.

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В основной, международный, конкурс фестиваля вошли 9 картин, в производстве которых участвовали 13 стран: Болгария, Германия, Китай, Россия, Сербия, Судан, Турция, Франция, Швейцария. Япония и другие. Все фильмы-участники будут показаны в России впервые, но почти все они были представлены и отмечены призами на крупных международных кинофестивалях.

"Черный пес" китайского режиссера Гуань Ху этой весной получил главный приз "Особого взгляда" Каннского кинофестиваля (а пес Синь, сыгравший в фильме заглавную роль, выиграл Гран-при жюри неофициального, но популярного конкурса Palm Dog).

Еще одна китайская лента "Женщина" Ван Чао была удостоена награды за лучший сценарий на 70-м Международном кинофестивале в Сан-Себастьяне.

Романтическая история о любви и призраках "Сидони в Японии" от французского сценариста и режиссера Элиз Жирар с Изабель Юппер и Аугустом Дилем (сыгравшем Воланда в нашумевшем фильме "Мастер и Маргарита") была представлена в параллельной программе Венецианского фестиваля.

В программе "Встречи" 74-го Берлинского международного кинофестиваля участвовала драма "Иво" Эвы Тробиш, рассказывающая о сложных взаимоотношениях медсестры паллиативной помощи и ее пациентки. Фильм "Прощай, Джулия" Мохамеда Кордофани участвовал в программе "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля и является номинантом на "Оскар" в категории "Лучший иностранный фильм" от Судана. Также в конкурсе фестиваля принимавшая участие в Международном кинофестивале в Роттердаме в этом году и получившая на фестивале Cyprus Film Days награду "Лучший фильм" сербская социальная драма "78 дней" Эмилии Гашич и турецкая драма "Жизнь" известного независимого режиссера Зеки Демиркубуза, рассказывающая о молодой девушке, которая не смирилась с навязанной ей жизнью и сбежала из дома. Картина была представлена на фестивале в Салониках и удостоена Премии турецкой ассоциации кинокритиков (SIYAD) за лучшую мужскую роль второго плана.

Для российских фильмов "Отца сын" режиссера Ильи Зимина, который родом из Иваново, снятого по рассказу Василия Шукшина о столкновении двух поколений, милосердии и жестокости, и якутской мистической "Кукушки" Евгения Николаева показ в международном конкурсе "Зеркала" станет мировой премьерой.

В жюри международного конкурса вошли художественный руководитель Мумбайского кинофестиваля МАМИ Дипти Дикунья; журналист, автор французского сайта о кино Kinoglaz.fr Елена Дюффорт; отборщик фильмов из стран бывшего СССР и Восточной Европы на Венецианском, Каннском кинофестивалях, а также на МКФ в Риме, Пекине, Пиньяо, Триесте, Турине Алена Шумакова; китайская писательница и кинопродюсер, автор мирового бестселлера "Однажды ночью в Пекине" Тэмми Тай, а также российская актриса театра и кино, лауреат премии "Ника", Московского международного кинофестиваля и фестиваля "Окно в Европу" Дарья Екамасова.

Традиционная программа "Свои" представит широкую панораму наиболее ярких российских фильмов последних лет - в нее вошли 14 картин. Среди них: победитель полнометражных дебютов на фестивале "Короче 2023" - трогательная семейная драмеди "Бери да помни" Байбулата Батуллина, психологический триллер Арсения Герасимова "F20" с Павлом Давыдовым, Михаилом Тройником и Никитой Павленко, антиутопия "Аквариум" Ильи Шагалова с Алексеем Филимоновым и Дарьей Урсуляк, мелодрама "Эра" Вениамина Илясова, получившая в конце мая главный приз фестиваля "Новое движение".

Также в программе фильмы, в разные годы получившие Серебряного "Святого Георгия" в конкурсе "Русские премьеры" ММКФ, - драма Петра Тодоровского "Здоровый человек" о поисках смысла жизни с Никитой Ефремовым, режиссерский дебют Светланы Самошиной "Край надломленной луны" по сценарию Натальи Мещаниновой и социальная драма "Лгунья" Юлии Трофимовой, с Елизаветой Ищенко в главной роли, снятая по мотивам произведения израильской писательницы Айелет Гундар-Гоше.

В программе представлены "Сказки Гофмана" Тины Баркалая с Екатериной Вилковой, Евгением Цыгановым, Максимом Стояновым и Алексеем Гуськовым, спортивная драма "Крецул" Александры Лихачевой с Никитой Волковым и Владимиром Гарцуновым, сюрреалистичная драма "Первая любовь" Светланы Проскуриной, черно-белая социальная драма "Похожий человек" Семена Серзина, затрагивающая темы бытия и смерти, криминальный триллер "Правда" Максима Кузнецова со звездой сериала "Ю333" Кузьмой Котрелевым, лента "Свет" Антона Коломейца с Еленой Яковлевой, героиня которой перед своим 60-летием пытается осмыслить свою юность и неожиданный жанр - документально-игровая драма Марианны Киреевой "Улыбнись!", в которой студенты актерского курса с помощью кинохроники размышляют над биографией выдающегося советского кинорежиссера Фридриха Эрмлера.

Помимо полнометражных фильмов впервые в Иваново будут представлены 15 российских короткометражек последних двух лет из новой программы "Свои. Короткий метр".

Победителей в программах "Свои" и "Свои. Короткий метр" будут выбирать посетители программ фестиваля, среди которых проводится традиционное зрительское голосование. За отбор фильмов международного и российского конкурса с этого года отвечает известный киновед и кинокритик Сергей Лаврентьев, а программу короткого метра составил кинокритик Вадим Рутковский. Особая благодарность за содействие в подготовке фестиваля объявлена организаторами продюсеру и киноведу Ситоре Алиевой.