Стал известен каст фильма «Голубая луна» Ричарда Линклейтера

Итан Хоук, Маргарет Куэлли, Бобби Каннавале и Эндрю Скотт сыграют главные роли в новом фильме «Голубая луна» (Blue Moon) режиссера Ричарда Линклейтера («Отрочество», «Я не киллер»). Как сообщает Deadline, права на дистрибуцию приобрела Sony Pictures Classics, она же будет финансировать проект. Съемки начнутся летом 2024 года в Дублине, Ирландия.

© globallookpress

Сценарий написан Робертом Каплоу (автором романа «Я и Орсон Уэллс», вдохновившего Линклейтера на одноименный фильм) и рассказывает о последних днях Лоренца Харта – поэта и либреттиста, создавшего в 1920-30-е годы более тысячи песен и множество бродвейских (а затем и голливудских) мюзиклов в соавторстве с композитором Ричардом Роджерсом. Действие фильма происходит, в основном, в ресторане «Сарди» 31 марта 1943 года, на премьере спектакля «Оклахома!», который ознаменовал первое сотрудничество Роджерса с Оскаром Хаммерстином II в качестве замены Харту.

По словам Линклейтера, он разрабатывал идею фильма более десяти лет вместе с Каплоу и Хоуком, для которого это будет девятое сотрудничество с режиссером и который и исполнит главную мужскую роль.