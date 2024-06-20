Джош Гад снимет сиквел «Космических яиц» Мела Брукса

Джош Гад («Красавица и Чудовище», «Авеню 5») работает над сиквелом комедии «Космические яйца» (Spaceballs). Как сообщает Deadline, актер исполнит главную роль, он также написал сценарий вместе с Бенжи Самитом и Дэном Эрнандезом (соавторами фильмов и сериалов «Живем сегодняшним днём», «Покемон. Детектив Пикачу» и «Человек-коала») и будет продюсировать проект. Режиссерское кресло займет Джош Гринбаум («Барб и Звезда едут в Виста дель Мар», «Отвязные дворняги»), производством занимается Amazon MGM Studios.

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Оригинальная комедия «Космические яйца» 1987 года, снятая режиссером Мелом Бруксом, представляла собой пародию на трилогию «Звездные войны» и другие фильмы подобной тематики. По сюжету, президент планеты Космические Яйца посылает лорда Темный Шлем выкрасть принцессу Веспу. Взамен он хочет получить весь воздух с планеты Друидия. Остановить злого президента и уничтожить планету Космические Яйца под силу только Лону Старру и великому Йогурту. Главные роли в фильме исполнили сам Мел Брукс, Джон Кэнди, Рим Морэнис, Билл Пуллман, Дафна Зунига, Дик Ван Паттен и другие. «Космические яйца» фактически провалились в прокате (собрав чуть больше 38 млн долларов при бюджете почти в 23 млн), но впоследствии были признаны культовой киноклассикой.

Мел Брукс (которому 28 июня исполнится 98 лет) выступит в качестве одного из продюсеров сиквела, сюжет которого пока держится в секрете. О желании снять сделать сиквел "Космических яиц" их создатель говорил еще в 2015 году.