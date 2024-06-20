В Поволжье состоится фестиваль нового русского кино

В нынешнем году мероприятие посвятят сказкам. К нему присоединятся знаменитые отечественные актеры. Всего ждут свыше 80 тысяч человек.

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- Не нужно быть прозорливцем, чтобы почувствовать этот тренд в нашем кино. Это действительно избранный жанр - фильм-сказка, и мы хотим об этом поговорить, - цитирует программного директора фестиваля Андрея Апостолова pravda-nn.ru.



При этом количество площадок увеличат в полтора раза. Среди них - парк "Швейцария", Русский музей фотографии, местные кинотеатры и дворцы культуры. Традиционно открытыми будут территории у театра драмы, Губернаторского сада, стадиона "Нижний Новгород" и пакгаузов на Стрелке.

Предусмотрена конкурсная программа, в которую вошли 17 фильмов. Они прошли отбор из 500 кинокартин. Показы будут бесплатными.

Недавно в Самаре возобновил свою работу обновленный "Горький Центр".