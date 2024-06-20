Фильм «Объясни мне, любовь» покажут в «Октябре»

Премьерный показ «Объясни мне, любовь» состоится 24 июня 2024 года в Большом зале киноцентра «Октябрь». Режиссером картины выступила легендарная Маргарете фон Тротта, а главные роли исполнили Вики Крипс, Рональд Церфельд, Тобиас Самуэль Реш, Бэзил Айденбенц и другие.

© Кадр из тизера фильма "Объясни мне, любовь"

Действие происходит летом 1958 года в Париже. Ингеборг Бахман и Макс Фриш, две звезды литературного мира, молодые и богемные, встречаются и влюбляются друг в друга. Она — дерзкая, но чувствительная, обожает изящные наряды new look. Он — авантюрный, но немного консервативный, носит очки в роговой оправе и курит трубку. В течение последующих четырех лет они проживают большую любовь, но Макс Фриш завидует ее славе, а Бахман раздражают его ревность и стук пишущей машинки. Лишь спустя время она понимает, насколько несчастна в этих отношениях, и отправляется в пустыню, чтобы вновь обрести себя.

Организаторами показа выступают «Каро.Арт» и независимая дистрибьюторская компания Mainstream. Фильм будет демонстрироваться на немецком языке с русскими субтитрами.

Премьера «Объясни мне, любовь» состоялась в феврале 2023 года на Берлинском кинофестивале. В широкий российский прокат фильм выйдет 4 июля.