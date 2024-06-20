Появился первый трейлер продолжения фильма ужасов «Улыбка»

Появился первый тизер-трейлер сиквела хоррора "Улыбка" (18+), лента без затей названа "Улыбка 2" (Smile 2).

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Снял картину создатель первой части - Паркер Финн. Та лента вышла в 2022-м, стала жанровых событием, дала почву для мемов и собрала крайне убедительную кассу: более 217 000 000 долларов мировых сборов при небольшом по нынешним временам бюджете в 17 000 000.

Героиней сиквела стала поп-звезда, преследуемая адски лыбящимся проклятием: выглядит то и дело жутковато.

В ролях - Наоми Скотт, Розмари ДеУитт, Кайл Галлнер, Лукас Гейдж, Дилан Гелула, Питер Джекобсон, Рауль Кастильо.

Проект ушел на постпродакшн, в кино - с октября.