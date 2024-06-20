Фильм «Бордерлендс» получил семейный возрастной рейтинг

19 июня фильм «Бордерлендс» получил возрастной рейтинг в США — PG-13. Картину с Кейт Бланшетт можно будет посмотреть в том числе лицам младше 13 лет, но только в сопровождении родителей.

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Такой возрастной рейтинг фильм получил благодаря наличию ругательств, сцен насилия и непристойности. Интересно, что оригинальные игры Gearbox получали более высокую возрастную планку из-за мата и обильной жестокости. Вполне возможно, грядущая экранизация будет несколько отличаться от того, что фанаты привыкли видеть в играх по франшизе.

Фильм «Бордерлендс» расскажет о Лилит и её напарниках, которые сражаются с инопланетными созданиями и ищут некую пропавшую девушку. На своём пути им предстоит столкнуться со множеством космических противников и опасных созданий, чтобы спасти человека, который может владеть ключом к невообразимой силе.

Премьера ленты состоится 8 августа в кинотеатрах России.