Создатель «Поезда в Пусан» снимает новый триллер для Netflix
Режиссер популярного южнокорейского фильма ужасов "Поезд в Пусан" Ён Сан-хо работает над новой полнометражной лентой под названием "Откровения". Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Компанию ему состаит известный мексиканский режиссер и сценарист Альфонсо Куарон. В его профессиональной копилке числятся такие проекты, как "Гарри Поттер и узник Азкабана", "Маленькая принцесса", "Бьютифул", "Лабиринт Фавна" и "Гравитация".
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Будущий триллер выйдет на платформе Netflix. Когда это произойдет, на данный момент не известно.
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