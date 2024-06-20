Создатель «‎Поезда в Пусан» снимает новый триллер для Netflix

Режиссер популярного южнокорейского фильма ужасов "Поезд в Пусан" Ён Сан-хо работает над новой полнометражной лентой под названием "Откровения". Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

© Кадр из фильма "Поезд в Пусан"

Компанию ему состаит известный мексиканский режиссер и сценарист Альфонсо Куарон. В его профессиональной копилке числятся такие проекты, как "Гарри Поттер и узник Азкабана", "Маленькая принцесса", "Бьютифул", "Лабиринт Фавна" и "Гравитация".

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Будущий триллер выйдет на платформе Netflix. Когда это произойдет, на данный момент не известно.

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