В Карелии дети сняли мультфильм о партизанке, которую расстреляли фашисты

В арт-студии "Домик света", работающем в карельском поселке Эссойла, дети сняли мультфильм о Герое Советского Союза Марии Мелентьевой, которая была связной в партизанском отряде. Ее захватили финские фашисты, пытали и расстреляли в 1943 году. Проект посвящен 100-летию со дня рождения героини.

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Документальный анимационный фильм "Марийка" создан в рамках проекта "Наш герой" при поддержке Фонда культурных инициатив. Причем документальный мультфильм дети сняли впервые. В студии уже закончили анимационную практику, занимаются монтажом.

На съемку одного фильма у "Домика света" уходит почти год. Процесс трудоемкий - идея, сценарий, подготовка персонажей, сама съемка, монтаж, озвучивание. Но самое поразительное в том, что мультфильмы снимают дети, живущие в поселке Эссойла Пряжинского национального района. И, как рассказал корреспонденту "РГ" руководитель студии Олег Обносов, за эти годы, а студия действует с 2006-го, через творческий процесс прошли многие сельские девчонки и мальчишки. Некоторые, повзрослев, нашли себя в прикладном искусстве. Все стены в Арт-студии увешаны многочисленными дипломами, в том числе за победы на российских и международных конкурсах. Компьютеры, видеокамеры, вся необходимая техника, в том числе и для создания мультфильмов в 3D, здесь есть.

Что касается проекта "Наш герой", то дети из студии не только сняли мультфильм "Марийка", но и создали биографическую книгу о своей землячке Марии Мелентьевой.

Справка "РГ"

Мария Мелентьева родилась в поселке Пряжа 25 марта 1924 года. По национальности - карелка. В июне 1942 года вместе с Анной Лисицыной была направлена в Шелтозерский район, оккупированный финнами. Там они организовывали явки, собирали сведения о расположении огневых точек и оборонительных сооружениях. При возвращении Анна Лисицына погибла. Потом Марию Мелентьеву снова направили в тыл врага с группой разведчиков. Но один из местных жителей ее предал. Девушку схватили, пытали, а 2 июля 1943 года расстреляли в деревне Топорная Гора Медвежьегорского района. 25 сентября 1943 года ей присвоили звание Героя Советского Союза за мужество и героизм при выполнении ответственных заданий.