Съемки фильма «Титаник» режиссера Джеймса Кэмерона стали одним из самых масштабных и дорогостоящих проектов в истории кинематографа. Чтобы воссоздать величественный облик легендарного лайнера, съемочной группе пришлось проявить невероятную изобретательность.

Центральным элементом декораций стала гигантская копия «Титаника» в натуральную величину. Для ее строительства на территории киностудии был специально вырыт огромный бассейн, способный вместить 4 миллиона литров воды.

Кто мог сыграть в «Титанике» вместо Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет

Ее создание заняло без малого года и обошлось в баснословную по тем временам сумму – 7,5 миллионов долларов. Конструкция была собрана из стали и поддерживалась на специальных гидравлических опорах, позволяющих имитировать качку и крен.