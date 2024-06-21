Какие новые фильмы посмотреть в ближайшую неделю

В четверг, 20 июня, в российских кинотеатрах стартуют отечественная комедия «Тур с Иванушками» о том, как три подруги решили поехать в путешествие за кумирами детства, и мультфильм «Три богатыря. Ни дня без подвига» — продолжение приключений Ильи Муромца, Добрыни Никитича, Алёши Поповича и их друзей. В кино также выходит британский ужастик «Паранормальные явления. Поместье призраков» о девушках, которые сталкиваются с потусторонними силами в загадочном особняке. На онлайн-платформах зрители смогут посмотреть многосерийный детектив «Матрёшка» об обычной советской девушке, оказавшейся на передовой борьбы за государственную безопасность. А 24 июня на телеканале ТНТ стартует показ комедийного сериала «Полупановы» о необычной семье, которая постоянно оказывается в курьёзных ситуациях.

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«Тур с Иванушками»

На российские экраны выходит премьера музыкальной комедии «Тур с Иванушками». Режиссёр кинокартины — Марк Горобец («Стая», «Готовы на всё», «Закрытая школа», «Жёлтый глаз тигра»). Ностальгический фильм будет востребован у многих зрителей — на онлайн-платформе «Кинопоиск» рейтинг ожидания фильма составил 94%.

По сюжету подруги Катя, Ася и Инна в детстве мечтали попасть на концерт кумиров — группы «Иванушки International». С годами желание девушек осталось неизменным, но и не исполнилось. В один момент подруги решили отвлечься от проблем взрослой жизни и отправиться в тур по югу России за любимыми артистами. Вместе с героинями в путешествие едет и дочь одной из них. За время увлекательной поездки девушки пересмотрят взгляды на дружбу, встретят любовь и исполнят мечту детства.

«Это история о том, что девушки отправляются в тур, о котором мечтали очень много лет. «Иванушки» движутся параллельно. И сейчас как раз концерт, где герои впервые пересекаются, контакт происходит. Это фильм о людях и мечте», — отмечал Марк Горобец.



Съёмки кинокартины проходили в Анапе, Краснодаре, Геленджике, Красной Поляне, а также в Кабардино-Балкарии.

«Три богатыря. Ни дня без подвига»

Российские зрители смогут познакомиться и с продолжением истории о приключениях русских богатырей — Добрыни Никитича, Ильи Муромца и Алёши Поповича, а также их друзей — коня Юлия, Змея Горыныча и других. Премьера мультфильма приурочена к 20-летию франшизы: мультфильм «Алёша Попович и Тугарин Змей» впервые появился на экранах в 2004 году. Режиссёрами 13-й части выступят Александра Шоха и Екатерина Салабай.

Продолжение будет отличаться от привычных зрителю мультфильмов про богатырей. Новая часть будет состоять из трёх коротких историй. В одной герои будут расследовать похищение княжеской короны, в другой — спасать Илью Муромца из волшебного мира сновидений, а в третьей Алёша Попович и конь Юлий выяснят, кто же из них умнее.

Все три истории войдут в сериал про трёх богатырей, выпуск которого, по словам продюсера Сергея Сельянова, планируется в 2024 году.

«Также к юбилею франшизы запланирован оригинальный сериал «Три богатыря», премьера которого состоится через некоторое время на «Кинопоиске». В каждой серии Алёша Попович, Добрыня Никитич, Илья Муромец и конь Юлий попадают в невероятные истории, совершают подвиги, традиционно учатся чему-то новому и с честью выходят из любой непредсказуемой ситуации», — отметил продюсер.



«Паранормальные явления. Поместье призраков» (Dagr)

Дебютный фильм ужасов «Паранормальные явления. Поместье призраков» британского режиссёра Мэттью Батлер-Харта снят в формате found footage (найденная запись) — жанре, в котором фильм или его часть представляется зрителю как материалы с найденных видеозаписей исчезнувших героев. Подобный псевдодокументальный ход ранее использовался в таких известных хоррорах, как «Репортаж», «Искатели могил», и в серии фильмов «Паранормальное явление».

По сюжету популярные блогеры Тея (Элли Даклс) и Луиз (Риз Мориц) отправляются в заброшенное поместье, чтобы запечатлеть на камеру необычные явления, происходящие в доме. По преданиям, в поместье проводились встречи оккультистов, которые каждый месяц приносили в жертву демоническому духу украденную девушку. Приезжая в поместье и расставляя в нём камеры, Тея и Луиз даже не могли представить, с какими ужасами в будущем им придётся столкнуться.

По словам режиссёра, на создание кинокартины его вдохновил вышедший в 1999 году американский фильм ужасов «Ведьма из Блэр». Это была малобюджетная лента, отснятая на любительские камеры всего за 20 часов. Однако, несмотря на это, один из самых известных писателей в жанре хоррор Стивен Кинг назвал её самым страшным фильмом, который он видел.

Новая кинокартина Мэттью Батлер-Харта снималась на камеру телефона, и весь материал был отснят всего за девять дней.

«Съёмка исключительно на камеру телефона серьёзно расширила наши возможности. Тратить массу времени на настройку оборудования не приходилось. Наша камера была настолько компактной и манёвренной, что мы могли позволить себе, например, уронить её вниз, импровизировать как только можно», — говорила продюсер картины Тори Батлер-Харт.



«Матрёшка»

20 июня сразу на двух онлайн-платформах — «Кино1ТВ» и «Иви» — выходит в прокат многосерийный художественный детектив «Матрёшка» режиссёра Кима Дружинина («28 панфиловцев», «Казнить нельзя помиловать»). Продюсерами сериала выступили Инесса Юрченко и Сергей Щеглов, фильм снят кинокомпанией «Триикс Медиа» по заказу Первого канала.

Согласно анонсу пресс-службы кинокомпании, сериал повествует о судьбе девушки Юли (Софья Шуткина) — обычной студентки ленинградского университета. Она изучает иностранные языки, занимается спортом, а также встречается с молодым человеком, за которого собирается замуж. Действие разворачивается в 1980-х годах в СССР.

Однако неожиданно Юлия оказывается в поле внимания КГБ: дело в том, что она очень похожа на погибшую жену американского шпиона Джима Уиллера (Иван Колесников). Он приезжает в Ленинград для встречи со своим агентом под прикрытием, работающим в оборонной промышленности Союза. Советские контрразведчики планируют ввести Юлю в ближайшее окружение американца, чтобы она выяснила имя внедрённого шпиона.Исполнитель одной из главных ролей, сотрудника КГБ Игоря Волохова, Дмитрий Паламарчук отметил, что проект оставил самые тёплые воспоминания.

«Невероятный актёрский состав. Было одно удовольствие работать с лучшими артистами моего поколения. Мы были дружной семьёй — не только актёрский состав, но и вся съёмочная группа. Столько было на площадке весёлых моментов, смеха и дружеских подначек… Вспоминаю проект с улыбкой на лице, и, надеюсь, зритель оценит его по достоинству», — заявил актёр.



«Полупановы»

24 июня на телеканале ТНТ выходит первый сезон комедийного сериала «Полупановы» режиссёра Алексея Смирнова («Внутри Лапенко»). Одним из продюсеров сериала стала глава телеканала Тина Канделаки.

Главные герои — странная семья Полупановых, которая живёт в сельской местности и сопротивляется попыткам переселить их из деревенского дома в новый жилищный комплекс. Убедить их пытается журналистка и социальный работник Наталья, которая документирует быт Полупановых и их абсурдные повадки. Герои — Игорь Юрич, его жена Татьяна и сын Федерико — постоянно совершают странные, курьёзные поступки, живут в обшарпанном деревянном доме, но при этом совершенно довольны собой и своей жизнью.

Наталья на протяжении всего сезона будет стараться как-то воздействовать на Полупановых: от придумывания историй о привидениях в доме до организации бунта посёлка против семьи. Но все её попытки окажутся неудачными.

Комедийный эффект в сериале достигается за счёт контраста: Полупановы обладают весьма правильной речью, употребляют в ней интеллигентские обороты и сравнения, однако тут же дискурс повествования резко снижается, когда они вступают в «бой» с соседом-параноиком или занимаются строительством новой деревенской уборной.

Сериал по духу сильно напоминает британо-американскую комедию «Борат» о казахском телеведущем, который отправляется в США, чтобы снять репортаж об этой стране. Так же как Борат, Полупановы раскрываются сценаристами как чудаковатые, но, несмотря на это, симпатичные люди.

По словам режиссёра сериала Алексея Смирнова, «Полупановы» — одновременно абсурдная, но при этом очень душевная история.