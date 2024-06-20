Сергей Урсуляк снимет многосерийный фильм по роману "Война и мир"

Телеканал "Россия" совместно с онлайн-кинотеатрами "Кинопоиск" и Start начали работу над многосерийным фильмом "Война и мир", сообщили ТАСС в пресс-службе телеканала.

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"Телеканал "Россия" совместно с онлайн-кинотеатрами "Кинопоиск" и Start приступают к работе над многосерийным фильмом "Война и мир" по всемирно известному роману Льва Николаевича Толстого. Производством занимается кинокомпания "Москино", - рассказали в пресс-службе.



Исполнители главных ролей пока не озвучиваются.

Режиссером картины выступит Сергей Урсуляк, в числе проектов которого "Жизнь и судьба" по роману-эпопее Василия Гроссмана, "Тихий Дон" по роману Михаила Шолохова, сериал "Ликвидация" и полнометражная драма "Праведник".

Экранизации романа "Война и мир" начали появляться еще в эпоху немого кино. Киноверсиии 1913 и 1915 гг. не дошли до наших дней. В 1956 году американский кинорежиссер Кинг Видор снял фильм с Одри Хепберн в роли Наташи Ростовой. В 1965-1967 на экраны вышел четырехсерийный фильм Сергея Бондарчука, получивший главный приз Московского международного кинофестиваля (1965) и "Оскар" за лучший фильм на иностранном языке (1969). Главные роли исполнили Вячеслав Тихонов, Ирина Скобцева, Анастасия Вертинская, Олег Табаков. В 1972 году канал BBC показал свою версию романа. В 2007 году вышла экранизация Роберта Дорнхельма. В 2016 году британский режиссер Том Харпер представил шестисерийный фильм по роману писателя.