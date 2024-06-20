Вышел новый тизер сериала «Пингвин» с Колином Фарреллом

Компания HBO опубликовала новый тизер сериала «Пингвин» с Колином Фарреллом. Премьера криминального шоу состоится в сентябре, точную дату выхода авторы назовут позже.

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Видео доступно на YouTube-канале Max. Права на видео принадлежат HBO.

События «Пингвина» развернутся через неделю после финала «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном. Сериал расскажет про становление криминальной империи Освальда Кобблпота в Готэме, пока Тёмный рыцарь находится в неведении относительно происходящего.

Помимо Колина Фаррелла, в сериале также сыграли Клэнси Браун («Побег из Шоушенка»), Кристин Милиоти («Волк с Уолл-стрит), Майкл Келли (»Иллюзия обмана») и другие актёры. Ранее ирландский артист назвал грядущий сериал невероятно жестоким произведением.