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Состоялась премьера фильма «Тур с Иванушками» — комедии с группой «Иванушки International»

20 июня в России состоялась премьера фильма «Тур с Иванушками». Картину с участием российской поп-группы «Иванушки International» можно посмотреть в большинстве кинотеатров страны.

Состоялась премьера фильма «Тур с Иванушками»
© Чемпионат.com

Видео доступно на YouTube-канале Атмосфера Кино. Права на видео принадлежат «Атмосфере Кино».

«Тур с Иванушками» рассказывает о приключениях трёх подруг, которые отправились на машине по югу России, чтобы отвлечься от проблем взрослой жизни и осуществить детскую мечту – встретиться с группой «Иванушки International». В самом начале зрителей отправят в небольшое путешествие в 1996 год, а затем действия перенесут в наше время.

Главные роли в «Туре с Иванушками» исполнили Агата Муцениеце, Анна Пескова и Ольга Сухарева. Среди участников группы «Иванушки International» в фильме снялись солисты Кирилл Андреев, Андрей Григорьев-Апполонов и Кирилл Туриченко. Кресло режиссёра занял Марк Горобец.

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