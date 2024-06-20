Забытый триллер 2013 года вновь набирает популярность в Сети

Фантастический триллер Джеймса Уорда Биркита "Связь", вышедший в прокат в 2013 году, возглавил чарт онлайн-платформы AVOD за май. Об этом сообщает ScreenRant.

© Кадр из фильма "Связь"

В центре сюжета компания друзей, собравшихся на ужин. Вечер проходит спокойно до тех пор, пока не пропадает мобильная связь. Герои решают, что проблема в комете, пролетающей над Землей. Обстановка накаляется, когда отключается электричество и появляются... двойники друзей.

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