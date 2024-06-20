Фильм «Планета обезьян: Новое царство» выйдет в онлайне 9 июля

Кинокомпания 20th Century Studios назвала дату цифрового релиза фильма «Планета обезьян: Новое царство». Картина выйдет в онлайне уже 9 июля — её можно будет посмотреть на Amazon Prime, Apple TV и на других сервисах.

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Таким образом, лента доберётся до стримингов спустя два месяца после выхода в кинотеатрах. Сейчас общие сборы ленты составляют $ 376 млн — картина входит в пятёрку самых кассовых фильмов 2024 года. Интересно, что 27 августа выйдет версия фильма на Blu-Ray с дополнительными сценами и отдельным монтажом, где можно будет оценить игру актёров в костюмах для захвата движения.

«Планета обезьян: Новое царство» продолжает историю трилогии Мэтта Ривза: по сюжету люди одичали, а среди животных началась междоусобная война из-за лидера Проксимуса, который стремится поработить другие кланы. Тем временем молодой шимпанзе Ноа отправляется в опасное путешествие вместе с девушкой по имени Мэй, чтобы изменить дальнейшую судьбу обезьян и людей.