Опубликован трейлер хоррора «The Front Room» от братьев Эггерс
Студия А24 выпустила трейлер фильма Макса и Сэма Эггерсов под названием "The Front Room".
Синопсис киноленты следующий: к пара, ожидающей пополнения в семействе, наведывается в гости маму мужа. Свекровь лезет к героям со своими нравоучениями, а еще заводит разговоры о мистике и религии.
Братья работали над популярным хоррором "Маяк", в котором главные роли исполнили Роберт Паттинсон и Уиллем Дефо. Киноленты получила высокие оценки кинокритиков и зрителей.
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