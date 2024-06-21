В Прикамье открыли IV фестиваль социальных кинозалов "Кинорека"

IV фестиваль социальных кинозалов "Кинорека" открылся в городе Чайковский Пермского края концертом пермской группы "Смирный и друзья". Об этом сообщает пресс-служба Пермской синематеки и фестиваля.

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"Ежегодно в фестивале принимают участие 70-80 модераторов социальных кинозалов Пермского края, приглашаются руководители муниципальных учреждений культуры и представители муниципальных образований. В этом году планируется подвести итоги первого этапа реализации проекта "Социальный кинозал" за 2019-2023 годы, определить приоритеты развития социальных кинозалов на перспективу", - рассказали организаторы мероприятия.



По данным оргкомитета, в программе фестиваля - лекции и мастер-классы от ведущих российских режиссеров, сценаристов, продюсеров и экспертов в области кино. В частности, заместитель председателя Союза кинематографистов России, президент Гильдии драматургов, сценарист, креативный продюсер и преподаватель сценарного мастерства Алексей Алешковский (Москва) проведет мастер-класс на тему "Формула истории. Сценарий как инструмент исследования социума". Также классик отечественного кино, автор книги "Феномен кино: история и теория", преподаватель ВГИКа и высших курсов сценаристов-режиссеров, кандидат искусствоведения Николай Изволов (Москва) прочитает лекцию "Возвращение Вертова". А основатель и художественный руководитель национальной компании "Саха-фильм", кинорежиссер и сценарист Алексей Романов (Айархаан Уот) (Якутия) расскажет о феномене якутского кино.

Помимо выступлений известных спикеров в программе фестиваля запланированы дискуссионные и интерактивные киноклубы, кинопоказы документальных и игровых фильмов с обсуждением, а также творческие мастерские "Лаборатория умных вопросов и глупых ответов, а также глупых вопросов и умных ответов", "Психодрама", "Рефлексия как инструмент работы модератора социального кинозала". Запланировано и проведение круглого стола "Социальные кинозалы Пермского края: проблемы, вызовы, перспективы", на который приглашена уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова. Кроме того, в рамках фестиваля "Кинорека" будут награждены 10 лучших социальных кинозалов Прикамья по итогам 2023 года.

Проект "Социальный кинозал" реализуется в Пермском крае Пермской синематекой с 2019 года. В небольших поселениях региона организуются кинозалы, чтобы люди знали, смотрели кино и развивались благодаря кино. На сегодняшний день работает 161 социальный кинозал во всех 43 муниципальных образованиях Прикамья. Планируется, что к осени 2024 года на карте региона появится еще 20 таких кинозалов.

Фестиваль "Кинорека" проводится в Прикамье с 2021 года. В предыдущие годы руководители социальных кинозалов региона собирались на теплоходе, где в течение нескольких дней плавания и проводился фестиваль. В этом году мероприятие проходит с 20 по 23 июня во Дворце культуры города Чайковский.