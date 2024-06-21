Фестиваль «Пилот» открылся премьерой исторического сериала с Безруковым

Шестой фестиваль российских сериалов "Пилот" открылся в Иванове. На открытии зрителям показали премьерный эпизод исторической драмы "Плевако", главную роль в которой исполнил Сергей Безруков, передает корреспондент ТАСС.

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Церемония открытия фестиваля прошла в одном из помещений городского железнодорожного вокзала, который на вечер переоборудовали в кинозал с красной ковровой дорожкой. Официально открыл фестиваль его президент, режиссер Валерий Тодоровский.

"Я хочу пожелать вам в эти три дня максимум хорошего кино и живого человеческого, профессионального общения. На этом я объявляю шестой фестиваль "Пилот" открытым", - сказал он в видеообращении.



Специальные призы

Специальный приз фестиваля "Пилот" по итогам 2023 года с формулировкой "Актер. Главный герой года" вручили Ивану Янковскому ("Плейлист волонтера", "Фишер", "Слово пацана. Кровь на асфальте").

"Это большая честь для меня, я очень рад. Спасибо большое всем, кто принимал это решение. От себя хотел бы добавить: всем зрителям и участникам этого прекрасного смотра - хорошего времяпрепровождения. И чтобы для коллег, друзей и для всех остальных открылись какие-то новые, прекраснейшие работы, которые вскоре дойдут до зрителей", - сказал Янковский, его видеообращение показали на церемонии.



С 2023 года на фестивале "Пилот" отмечают лучшего шоураннера. По итогам прошедшего года приз вручили Александре Ремизовой ("Фандорин. Азазель", "Король и шут", "Иные", "Цикады").

"Спасибо всем большое. Но, что я хочу сказать. В жюри сидят четыре мужчины - это очень приятно. Очень все красивые, молодые, талантливые. И мне приятно выйти на эту сцену. Что я хочу пожелать вам, дорогие мужчины, - пускайте женщин в профессию", - сказала со сцены Ремизова.



Первым показом на "Пилоте" стал премьерный эпизод исторического детектива "Плевако". Сериал производства киностудии "РОК" при участии телеканала НТВ, онлайн-кинотеатра Premier и поддержке Института развития интернета рассказывает про легендарного российского адвоката Федора Плевако.

"Я, правда, очень волнуюсь, потому что, во-первых, я первый раз поднимаюсь на этом фестивале на сцену. А во-вторых, впервые я как продюсер представляю сериал. И еще такой - 10 серий, исторический, масштабный", - сказал со сцены народный артист РФ, основатель и худрук киностудии "РОК" Алексей Учитель.



Сериал вдохновлен реальной историей жизни Плевако. По сюжету в 1880 году четко выстроенная жизнь Плевако, находившегося на пике карьеры, начала рушиться из-за дела Прасковьи Качки, застрелившей своего бывшего любовника. В рамках этого дела сходятся интересы ряда влиятельных людей, среди которых советник Александра II Константин Победоносцев. Все усложняется еще больше, когда Плевако взаимно влюбляется в супругу льняного магната Марию Демидову.

"Я очень рад, что наш сериал "Плевако" стал сериалом открытия вашего фестиваля. Уверен, что для всех сидящих в зале сам образ легендарного адвоката станет настоящим открытием", - также отметил в видеообращении Сергей Безруков.



О фестивале

Фестиваль продлится до 23 июня. В 2024 году в основной конкурсной программе смотра 15 новых российских сериалов разных жанров. Вне конкурса - зрительские премьеры и деловая секция.

Основную конкурсную программу этого года отобрали сценарист, продюсер, шоураннер Андрей Золотарев и писатель, сценарист и продюсер Сергей Минаев. В состав профессионального жюри фестиваля вошли режиссеры Клим Шипенко, Владимир Котт, Петр Буслов и Юрий Быков.

Жюри выберет победителей в номинациях "Лучший пилот сериала", "Лучший сценарий", "Лучший режиссер", "Лучший актер сериала" и "Лучшая актриса", а также "Лучший актерский ансамбль". Еще один приз - "Лучший пилот сериала. Выбор зрителей" - будет вручен по результатам голосования жителей Иваново на показах.

Фестиваль "Пилот", который позволяет авторам представить проекты ведущим экспертам и игрокам рынка, существует с 2018 года. В попечительский совет смотра входят ведущие представители киноиндустрии. Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры РФ и правительства Ивановской области.