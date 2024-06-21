$85.42+2.7991.45+2.36
Войти в почту

В Иванове фестиваль "Пилот" открыла премьера исторического сериала с Безруковым

Шестой фестиваль российских сериалов "Пилот" открылся в Иванове. На открытии зрителям показали премьерный эпизод исторической драмы "Плевако", главную роль в которой исполнил Сергей Безруков, передает корреспондент ТАСС.

Фестиваль «Пилот» открылся премьерой исторического сериала с Безруковым
© РИА Новости

Церемония открытия фестиваля прошла в одном из помещений городского железнодорожного вокзала, который на вечер переоборудовали в кинозал с красной ковровой дорожкой. Официально открыл фестиваль его президент, режиссер Валерий Тодоровский.

"Я хочу пожелать вам в эти три дня максимум хорошего кино и живого человеческого, профессионального общения. На этом я объявляю шестой фестиваль "Пилот" открытым", - сказал он в видеообращении.

Специальные призы

Специальный приз фестиваля "Пилот" по итогам 2023 года с формулировкой "Актер. Главный герой года" вручили Ивану Янковскому ("Плейлист волонтера", "Фишер", "Слово пацана. Кровь на асфальте").

"Это большая честь для меня, я очень рад. Спасибо большое всем, кто принимал это решение. От себя хотел бы добавить: всем зрителям и участникам этого прекрасного смотра - хорошего времяпрепровождения. И чтобы для коллег, друзей и для всех остальных открылись какие-то новые, прекраснейшие работы, которые вскоре дойдут до зрителей", - сказал Янковский, его видеообращение показали на церемонии.

С 2023 года на фестивале "Пилот" отмечают лучшего шоураннера. По итогам прошедшего года приз вручили Александре Ремизовой ("Фандорин. Азазель", "Король и шут", "Иные", "Цикады").

"Спасибо всем большое. Но, что я хочу сказать. В жюри сидят четыре мужчины - это очень приятно. Очень все красивые, молодые, талантливые. И мне приятно выйти на эту сцену. Что я хочу пожелать вам, дорогие мужчины, - пускайте женщин в профессию", - сказала со сцены Ремизова.

Первым показом на "Пилоте" стал премьерный эпизод исторического детектива "Плевако". Сериал производства киностудии "РОК" при участии телеканала НТВ, онлайн-кинотеатра Premier и поддержке Института развития интернета рассказывает про легендарного российского адвоката Федора Плевако.

"Я, правда, очень волнуюсь, потому что, во-первых, я первый раз поднимаюсь на этом фестивале на сцену. А во-вторых, впервые я как продюсер представляю сериал. И еще такой - 10 серий, исторический, масштабный", - сказал со сцены народный артист РФ, основатель и худрук киностудии "РОК" Алексей Учитель.

Сериал вдохновлен реальной историей жизни Плевако. По сюжету в 1880 году четко выстроенная жизнь Плевако, находившегося на пике карьеры, начала рушиться из-за дела Прасковьи Качки, застрелившей своего бывшего любовника. В рамках этого дела сходятся интересы ряда влиятельных людей, среди которых советник Александра II Константин Победоносцев. Все усложняется еще больше, когда Плевако взаимно влюбляется в супругу льняного магната Марию Демидову.

"Я очень рад, что наш сериал "Плевако" стал сериалом открытия вашего фестиваля. Уверен, что для всех сидящих в зале сам образ легендарного адвоката станет настоящим открытием", - также отметил в видеообращении Сергей Безруков.

О фестивале

Фестиваль продлится до 23 июня. В 2024 году в основной конкурсной программе смотра 15 новых российских сериалов разных жанров. Вне конкурса - зрительские премьеры и деловая секция.

Основную конкурсную программу этого года отобрали сценарист, продюсер, шоураннер Андрей Золотарев и писатель, сценарист и продюсер Сергей Минаев. В состав профессионального жюри фестиваля вошли режиссеры Клим Шипенко, Владимир Котт, Петр Буслов и Юрий Быков.

Жюри выберет победителей в номинациях "Лучший пилот сериала", "Лучший сценарий", "Лучший режиссер", "Лучший актер сериала" и "Лучшая актриса", а также "Лучший актерский ансамбль". Еще один приз - "Лучший пилот сериала. Выбор зрителей" - будет вручен по результатам голосования жителей Иваново на показах.

Фестиваль "Пилот", который позволяет авторам представить проекты ведущим экспертам и игрокам рынка, существует с 2018 года. В попечительский совет смотра входят ведущие представители киноиндустрии. Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры РФ и правительства Ивановской области.

Фильмы и сериалы
Рок
Клим Шипенко
Александра Ремизова
Владимир Котт
Мария Демидова
Константин Победоносцев
Сергей Минаев
Петр Буслов
Андрей Золотарев
Юрий Быков
Иван Янковский
Валерий Тодоровский
Алексей Учитель
Минкультуры России
Институт развития интернета
Российские актеры
Российские сериалы