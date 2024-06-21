Что нужно знать о фильме «Виды доброты» Йоргоса Лантимоса

В июне 2024 года в мировой прокат выходит девятый фильм греческого режиссера Йоргоса Лантимоса «Виды доброты» — абсурдистская черная комедия, состоящая из трех новелл. «Лента.ру» раскрывает все детали предстоящей картины.

© Lenta.ru

«Виды доброты»: главное

Дата выхода

Премьера фильма «Виды доброты» состоялась 17 мая 2024 года на 77-м Каннском кинофестивале, где картина боролась за главную награду — «Золотую пальмовую ветвь». Фильм уступил драме американского режиссера Шона Бейкера «Анора», однако все же не остался незамеченным критиками: актер Джесси Племонс получил приз за лучшую мужскую роль.

В американский прокат картина выйдет 21 июня 2024 года, в Великобритании и Ирландии чуть позже — 28 июня. В России официального релиза фильма не будет.

Однако, вероятно, его можно будет посмотреть: онлайн или на больших экранах, где кино будет доступно благодаря «серому прокату».

Сюжет

В фильм включены три новеллы; действие каждой происходит в современном мире в США.

Первая новелла, «Смерть Р.М.Ф.» (The Death of R.M.F), рассказывает о человеке, который мечтает взять свою жизнь под контроль и перестать подчиняться деспотичному начальнику. Вторая, «Р.М.Ф. летает» (R.M.F. is Flying), посвящена полицейскому, чья жена несколько лет назад пропала в море, а потом вернулась, но совершенно другим человеком (из-за этого муж подозревает, что перед ним самозванка). В центре третьей истории, «Р.М.Ф. ест бутерброд» (R.M.F. Eats a Sandwich), — пара сектантов, одержимые идеей найти девушку, способную воскрешать мертвых.

Во всех новеллах играют одни и те же актеры, однако они выступают в разных ролях. Объединяет всех загадочный персонаж по имени Р.М.Ф., появляющийся в самые неожиданные моменты. «По сути, это три отдельных рассказа, и в них не так много информации о персонажах или их предыстории», — рассказывает Лантимос.

Мне это нравится: бросать людей в мир, сразу в определенные ситуации; я нахожу это более увлекательным, - Йоргос Лантимос, режиссер



Дистрибьютор фильма, компания Searchlight Pictures, назвала картину «сказкой-триптихом», а Станислав Зельвенский — сюрреалистической черной комедией, в которой Лантимос возвращается к своим излюбленным приемам: абсурду, непредсказуемым сюжетным поворотам и жестоким кадрам.

Центральной темой, по словам актеров Эммы Стоун и Джесси Племонса, станут человеческие отношения во всем их многообразии, а также идея власти и контроля.

Производство фильма

Информация о том, что Йоргос Лантимос работает над новым фильмом, появилась в сентябре 2022 года, однако за пару лет успела забыться. Поэтому, когда греческий режиссер объявил о премьере практически сразу после выхода его предыдущего фильма «Бедные-несчастные» (Poor Things), это вызвало большой ажиотаж среди поклонников и критиков.

«Бедные-несчастные» оказались едва ли не самой успешной картиной Лантимоса: фильм получил гран-при на Венецианском кинофестивале, одиннадцать номинаций на «Оскар», семь — на «Золотой глобус» и рейтинг 7,9 на IMDb.

Сценарий «Видов доброты» Лантимос написал вместе со своим давним соратником Эфтимисом Филиппу, с которым он уже работал над «Клыком», «Альпами», «Лобстером» и «Убийством священного оленя». Тони Макнамара, написавший сценарии к картинам «Фаворитка» и «Бедные-несчастные», в этот раз не участвовал в производстве.

Продюсерами картины выступили Эд Гвини («Бедняги»), Эндрю Лоу («Чудо») и Касия Малипан («В ткани»); за операторскую работу отвечал также уже знакомый Лантимосу Роби Райан («Бедные-несчастные», «История о супружестве», «Камон Камон», «Фаворитка»).

Съемки фильма проходили осенью и зимой 2022 года в Новом Орлеане.

Однако, по словам Зельвенского, режиссер не стремился подчеркнуть орлеанский колорит, поэтому выбрал довольно условные локации: придорожные кафе, отели и парки. Изначально фильм должен был называться «И» (And), однако в декабре прошлого года его решили переименовать в «Виды доброты».

Актерский состав

Йоргос Лантимос известен своей преданностью любимым актерам, поэтому главную роль в своем новом фильме он вновь отдал Эмме Стоун, получившей «Оскар» за лучшую женскую роль в «Бедных-несчастных», а также сыгравшую в «Фаворитке». Более того, Стоун вместе с Джесси Племонсом появятся и в следующем фильме Лантимоса, фантастической комедии «Бугония», съемки которой начнутся в 2024 году.

В актерский состав вошли также Уиллем Дефо и Маргарет Куэлли, уже сотрудничавшие с Лантимосом в фильме «Бедные-несчастные», и Джо Элвин, исполнивший главную роль в фильме «Фаворитка». Среди новичков оказались:

номинанты на премию «Оскар» Джесси Племонс («Убийцы цветочной луны») и Хонг Чау («Кит»);

актер Мамуду Ати («Элементаль»);

звезда «Эйфории» Хантер Шафер.

Ати описал свой опыт съемок в «Видах доброты» как лихорадочный сон, а Куэлли сказала, что ей было важно наблюдать за более опытными актерами вроде Уиллема Дефо, и назвала Лантимоса эстетическим гением.

Эмма Стоун, отметившая, что съемки у Лантимоса никогда не бывают абсолютным весельем, поделилась, что работать в «Видах доброты» ей было легче, чем в «Бедных-несчастных».

«Джесси (Племонс) — определенно настоящий главный герой этого фильма», — заявила Стоун в интервью IndieWire. «Но вообще актерский ансамбль потрясающий. Весь фильм вращается вокруг меняющихся персонажей, и мы там все время вместе», - Эмма Стоун, актриса



Первая реакция на фильм

На данный момент рейтинг «Видов доброты» на Rotten Tomatoes составляет 78 процентов. Зрители, уже посмотревшие фильм, отмечают его качественную визуальную составляющую, непредсказуемость сюжета и едкую иронию.

Один из рецензентов назвал фильм интригующей и увлекательной картиной, представляющей собой исследование человеческого общества и манипулирующей разумом, а другой критик заметил, что подобный гротескный проект могла бы создать героиня «Бедных-несчастных» Белла Бакстер.