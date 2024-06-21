Что нужно знать о фильме «Виды доброты» Йоргоса Лантимоса

«Виды доброты» с Эммой Стоун: что нужно знать о новом фильме Йоргоса Лантимоса
В июне 2024 года в мировой прокат выходит девятый фильм греческого режиссера Йоргоса Лантимоса «Виды доброты» — абсурдистская черная комедия, состоящая из трех новелл. «Лента.ру» раскрывает все детали предстоящей картины.
«Виды доброты»: главное
- Год выхода: 2024
- Страна: Ирландия, Великобритания
- Жанр: драма, комедия
- Продолжительность: 164 минуты
- Режиссер: Йоргос Лантимос
- Сценарий: Эфтимис Филиппу, Йоргос Лантимос
- Продюсеры: Эд Гвини, Йоргос Лантимос, Эндрю Лоу
- Оператор: Робби Райан
- Композитор: Джерскин Фендрикс
- В главных ролях: Эмма Стоун, Уиллем Дефо, Джесси Племонс, Маргарет Куэлли, Хантер Шафер, Хонг Чау, Джо Элвин, Мамуду Ати, Аби Бо
Дата выхода
Премьера фильма «Виды доброты» состоялась 17 мая 2024 года на 77-м Каннском кинофестивале, где картина боролась за главную награду — «Золотую пальмовую ветвь». Фильм уступил драме американского режиссера Шона Бейкера «Анора», однако все же не остался незамеченным критиками: актер Джесси Племонс получил приз за лучшую мужскую роль.
В американский прокат картина выйдет 21 июня 2024 года, в Великобритании и Ирландии чуть позже — 28 июня. В России официального релиза фильма не будет.
Однако, вероятно, его можно будет посмотреть: онлайн или на больших экранах, где кино будет доступно благодаря «серому прокату».
Сюжет
В фильм включены три новеллы; действие каждой происходит в современном мире в США.
- Первая новелла, «Смерть Р.М.Ф.» (The Death of R.M.F), рассказывает о человеке, который мечтает взять свою жизнь под контроль и перестать подчиняться деспотичному начальнику.
- Вторая, «Р.М.Ф. летает» (R.M.F. is Flying), посвящена полицейскому, чья жена несколько лет назад пропала в море, а потом вернулась, но совершенно другим человеком (из-за этого муж подозревает, что перед ним самозванка).
- В центре третьей истории, «Р.М.Ф. ест бутерброд» (R.M.F. Eats a Sandwich), — пара сектантов, одержимые идеей найти девушку, способную воскрешать мертвых.
Во всех новеллах играют одни и те же актеры, однако они выступают в разных ролях. Объединяет всех загадочный персонаж по имени Р.М.Ф., появляющийся в самые неожиданные моменты. «По сути, это три отдельных рассказа, и в них не так много информации о персонажах или их предыстории», — рассказывает Лантимос.
Мне это нравится: бросать людей в мир, сразу в определенные ситуации; я нахожу это более увлекательным, - Йоргос Лантимос, режиссер
Дистрибьютор фильма, компания Searchlight Pictures, назвала картину «сказкой-триптихом», а Станислав Зельвенский — сюрреалистической черной комедией, в которой Лантимос возвращается к своим излюбленным приемам: абсурду, непредсказуемым сюжетным поворотам и жестоким кадрам.
Центральной темой, по словам актеров Эммы Стоун и Джесси Племонса, станут человеческие отношения во всем их многообразии, а также идея власти и контроля.
Производство фильма
Информация о том, что Йоргос Лантимос работает над новым фильмом, появилась в сентябре 2022 года, однако за пару лет успела забыться. Поэтому, когда греческий режиссер объявил о премьере практически сразу после выхода его предыдущего фильма «Бедные-несчастные» (Poor Things), это вызвало большой ажиотаж среди поклонников и критиков.
«Бедные-несчастные» оказались едва ли не самой успешной картиной Лантимоса: фильм получил гран-при на Венецианском кинофестивале, одиннадцать номинаций на «Оскар», семь — на «Золотой глобус» и рейтинг 7,9 на IMDb.
Сценарий «Видов доброты» Лантимос написал вместе со своим давним соратником Эфтимисом Филиппу, с которым он уже работал над «Клыком», «Альпами», «Лобстером» и «Убийством священного оленя». Тони Макнамара, написавший сценарии к картинам «Фаворитка» и «Бедные-несчастные», в этот раз не участвовал в производстве.
Продюсерами картины выступили Эд Гвини («Бедняги»), Эндрю Лоу («Чудо») и Касия Малипан («В ткани»); за операторскую работу отвечал также уже знакомый Лантимосу Роби Райан («Бедные-несчастные», «История о супружестве», «Камон Камон», «Фаворитка»).
Съемки фильма проходили осенью и зимой 2022 года в Новом Орлеане.
Однако, по словам Зельвенского, режиссер не стремился подчеркнуть орлеанский колорит, поэтому выбрал довольно условные локации: придорожные кафе, отели и парки. Изначально фильм должен был называться «И» (And), однако в декабре прошлого года его решили переименовать в «Виды доброты».
Актерский состав
Йоргос Лантимос известен своей преданностью любимым актерам, поэтому главную роль в своем новом фильме он вновь отдал Эмме Стоун, получившей «Оскар» за лучшую женскую роль в «Бедных-несчастных», а также сыгравшую в «Фаворитке». Более того, Стоун вместе с Джесси Племонсом появятся и в следующем фильме Лантимоса, фантастической комедии «Бугония», съемки которой начнутся в 2024 году.
В актерский состав вошли также Уиллем Дефо и Маргарет Куэлли, уже сотрудничавшие с Лантимосом в фильме «Бедные-несчастные», и Джо Элвин, исполнивший главную роль в фильме «Фаворитка». Среди новичков оказались:
- номинанты на премию «Оскар» Джесси Племонс («Убийцы цветочной луны») и Хонг Чау («Кит»);
- актер Мамуду Ати («Элементаль»);
- звезда «Эйфории» Хантер Шафер.
Ати описал свой опыт съемок в «Видах доброты» как лихорадочный сон, а Куэлли сказала, что ей было важно наблюдать за более опытными актерами вроде Уиллема Дефо, и назвала Лантимоса эстетическим гением.
Эмма Стоун, отметившая, что съемки у Лантимоса никогда не бывают абсолютным весельем, поделилась, что работать в «Видах доброты» ей было легче, чем в «Бедных-несчастных».
«Джесси (Племонс) — определенно настоящий главный герой этого фильма», — заявила Стоун в интервью IndieWire. «Но вообще актерский ансамбль потрясающий. Весь фильм вращается вокруг меняющихся персонажей, и мы там все время вместе», - Эмма Стоун, актриса
Первая реакция на фильм
На данный момент рейтинг «Видов доброты» на Rotten Tomatoes составляет 78 процентов. Зрители, уже посмотревшие фильм, отмечают его качественную визуальную составляющую, непредсказуемость сюжета и едкую иронию.
Один из рецензентов назвал фильм интригующей и увлекательной картиной, представляющей собой исследование человеческого общества и манипулирующей разумом, а другой критик заметил, что подобный гротескный проект могла бы создать героиня «Бедных-несчастных» Белла Бакстер.