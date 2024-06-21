Что известно о продолжении сериала «Властелин колец: Кольца власти»

В конце лета 2024 года состоится премьера второго сезона «Властелина колец: Кольца власти» — самого дорого сериала в истории телевидения. Это зрелищная сага о том, что происходило в Средиземье задолго до «Хоббита» и «Властелина колец». Первая глава сериала обогнала по просмотрам «Дом Дракона», приквел культовой «Игры престолов». «Лента.ру» выяснила детали сюжета и дату выхода новых серий «Колец власти», а также разобралась, какие актеры могут вернуться к своим ролям в продолжении.

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«Властелин колец: Кольца власти»: главное о втором сезоне

Оригинальное название: The Lord of the Rings: The Rings of Power

Жанр: фэнтези, приключения, драма, боевик

Шоураннеры: Джон Д. Пэйн и Патрик Маккей

Производство: Amazon Studios, New Line Cinema

Когда выйдет: 2024 год

Где смотреть: стриминговый сервис Prime Video

Сколько серий: 8

Когда вышел первый сезон: 2022 год

Рейтинг «Кинопоиска»: 6.2

Рейтинг IMDb: 7.0

Основа: роман Дж. Р. Р. Толкина «Властелин колец» и приложения к нему

В главных ролях: Морвет Кларк, Исмаэль Крус Кордова, Чарли Викерз, Маркелла Кавена и другие

Дата выхода

Дата выхода второго сезона «Колец власти» стала известна в мае 2024 года. 14 мая стриминговый сервис Prime Video опубликовал тизер-трейлер, в котором и раскрыл день предстоящей премьеры.

Второй сезон сериала «Властелин колец: Кольца власти» начнет выходить 29 августа 2024 года.

29 мая можно будет посмотреть сразу три серии. Остальные пять эпизодов будут выходить раз в неделю — завершится второй сезон «Колец власти» 3 октября 2024-го.

Названия и хронометраж будущих эпизодов пока не раскрываются. Напомним, что в первой части истории серии длились примерно 70 минут.

Сюжет

«Властелин колец: Кольца власти» переносит зрителей во Вторую эпоху Средиземья — сериал рассказывает о том, что произошло в этом мире за несколько тысяч лет до событий кинофраншиз «Властелин колец» и «Хоббит».

В центре сюжета находится молодая эльфийка Галадриэль (Морвед Кларк). В мире царит иллюзорное спокойствие, но эльфийка считает, что великая битва со злом еще не окончена. Вместе с полуэльфом Элрондом (Роберт Арамайо) героиня отправляется в людское царство Нуменор — кажется, именно там может скрываться могущественный злодей Саурон, которого все считают побежденным.

Параллельно с этим жители Средиземья продолжат создавать Кольца власти (к концу первого сезона их было выковано уже три), а загадочный Незнакомец (Дэниел Уэйман) отправится в долгое странствие вместе с хоббитом Нори (Маркелла Кавен).

Создатели сериала уверяют, что новые «Кольца власти» сконцентрируется на деталях и историях, которые давно просили показать зрители. При этом продолжение станет более мрачным и зрелищным — в новых сериях даже покажут масштабную битву, которая будет длиться два эпизода.

Составить впечатление о предстоящей премьере можно, посмотрев первый тизер, который был опубликован на YouTube-канале Prime Video 14 мая 2024 года.

Новый сезон будет мрачнее, острее и глубже раскроет персонажей… Я думаю, что это будет очень хороший сезон. Мы постарались сделать его более грубым и немного более грязным, аутентичным. Также мы предусмотрели несколько очень неожиданных сюжетных поворотов, - Шарлотта Брандстром, режиссер второго сезона «Властелина колец: Кольца власти»



Производство

Стриминговый сервис Prime Video заказал второй сезон шоу еще до премьеры первой главы «Колец власти»: о том, что сериал не ограничится одним сезоном начали обсуждать еще в 2019-м, при том что первая часть вышла только через три года. Кстати, свое официальное название сериал «Властелин колец: Кольца власти» получил незадолго до премьеры.

В декабре 2022 года была анонсирована съемочная команда второго сезона. Режиссером четырех эпизодов стала Шарлотта Брандстром, которая уже работала над первым сезоном проекта. Еще по два эпизода сняли Санаа Хамри («Бесстыжие») и Луиз Хупер («Ведьмак»).

Над вторым сезоном «Колец власти» работала исключительно женская команда режиссеров.

Начались съемки второго сезона сериала в октябре 2022 года. Первую главу «Колец власти» Великобритании. Съемочную площадку было решено перенести на новую локацию для удобства актеров и экономии бюджета.

В мае 2023-го стало США. В итоге съемочный процесс завершился в июне того же года.

Сколько стоило производство

В 2017 году Amazon (ему принадлежит стриминговый сервис Prime Video) приобрел права на телевизионную адаптацию произведений по вселенной «Властелина колец». Эксклюзивные права (без учета производственных затрат) обошлись компании в 250 миллионов долларов.

На производство первого сезона компания потратила еще 465 миллионов, включая затраты на декорации, которые будут использоваться и в следующих сезонах. Для сравнения, один сезон «Игры престолов» стоил почти в десять раз меньше — примерно 50 миллионов долларов.

«Властелин колец: Кольца власти» — самый дорогой сериал в истории телевидения.

С учетом того, что «Кольца власти» будут состоять как минимум из пяти сезонов, ожидается, что новый проект Amazon обойдется создателям в один миллиард долларов.

Актерский состав

В продолжении «Колец власти», помимо героев из первого сезона, появятся новые персонажи. Например, зрители увидят одного из древнейших и мудрейших эльфов по имени Кирдан.

Еще один новый персонаж «Колец власти» — древний обитатель Средиземья по имени Том Бомбадил. Это своего рода дух, на которого не действует сила Единого Кольца. В сериале загадочного героя Рори Киннер, звезда «Министерства неджентльменских дел» Гая Ричи.

Помимо этого, в касте второго сезона произошла существенная замена — в продолжении «Колец власти» эльфа Адара Джозеф Моул («Игра престолов»). Кстати, Адар — персонаж, созданный специально для «Колец власти», в произведениях Толкиена этот герой не упоминался.

Какие герои вернуться во втором сезоне «Колец власти»

Галадриэль (Морвед Кларк) — эльфийка, центральная героиня сериала, противостоящая силами тьмы. В кинотрилогии «Властелин колец» ее роль исполняла Кейт Бланшетт;

Мириэль (Синтия Аддай-Робинсон) — королева-регент людского королевства Нуменор;

Элронд (Роберт Арамайо) — полуэльф, один из центральный персонажей сериала. Близкий друг Галадриэль;

Дурин IV (Оуайн Артур) — принц гномьего королевства Кхазад-дум;

Келебримбор (Чарльз Эдвардс) — эльф, один из создателей Колец власти;

Исильдур (Максим Болдри) — человек родом из Нуменора, который проходит путь от простого моряка до смелого воина и даже правителя;

Бронвин (Назанин Бониади) — целительница из людского рода, возлюбленная эльфа Арондира;

Халбранд Саурон (Чарли Викерз) — главный антагонист сериала, могущественный враг народов Средиземья;

Элендил (Ллойд Оуэн) — мореплаватель из рода людей, отец Исильдура;

Поппи Праудфеллоу (Меган Ричардс) — хоббит, подруга путешественницы Эланор;

Фаразон (Тристан Гравелль) — двоюродный брат королевы Мириэль, канцлер и влиятельный человек в Нуменоре;

Хоббит Эланор «Нори» Брэндифут (Маркелла Кавен) — хоббит и любительница приключений. Встретив загадочного Незнакомца, отправляется вместе с ним в опасное путешествие;

Арондир (Исмаэль Крус Кордова) — лесной эльф, влюбившийся в обычную женщину;

Дурин III (Питер Маллан) — правитель гномьего королевства Кхазад-дум;

Тео (Тайро Махафидин) — человек, сын Бронвин;

Вальдрег (Джефф Моррелл) — человек, работник трактира в деревне Тирхарад. Тайный соратник Саурона, преданный Темному Властелину;

Диса (София Номвете) — принцесса гномьего королевства Кхазад-дум, супруга принца Дурина IV;

Валандил (Алекс Таррант) — человек родом из Нуменора, моряк, друг Исильдура;

Кемен (Леон Уодэм) — человек, обаятельный сын Фаразона;

Гиль-галад (Бенджамин Уокер) — правитель эльфийского народа нолдор, родственник Келембримора;

Незнакомец (Дэниел Уэйман) — загадочный персонаж, о прошлом которого ничего не известно. Попал в Средиземье в виде метеорита. После знакомства с хоббитом Нори отправляется вместе с ней в опасное путешествие;

Эариен (Эма Хорват) — человек, младшая сестра Исильдура, мечтающая о карьере архитектора.

Кроме этого, во втором сезоне «Колец власти» приняли участие Кэлам Линч («Бриджертоны»), Таня Муди («Человек, который упал на Землю»), Киаран Хайндс («Белфаст»), Оливер Элвин-Уилсон («Убийство в Провансе») и другие.