Телеведущая Тутта  Ларсен сняла фильм в нижегородском монастыре

Известная телеведущая и блогер Тутта Ларсен сняла документальный фильм в нижегородском Вознесенском Печерском мужском монастыре. Об этом сообщает митрополия на своей странице в соцсети.

© ИА «В городе N»

Тутта Ларсен посетила монастырь вместе с супругом Валерием Колосковым и съемочной группой 21 июня для работы над фильмом из серии «Путники: 10 самых известных монастырей России» (16+). В съемках также поучаствовал настоятель обители архимандрит Тихон (Затекин), который рассказал об истории и основных событиях в жизни монастыря.

Также гости побывали в церковно-археологическом музее Нижегородской епархии имени архиепископа Макария (Миролюбова) и монастырской просфорне.

Съемки проходили по благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия.

Напомним, ранее трэвл-влог о Нижнем Новгороде снял актер и музыкант Денис Кукояка.