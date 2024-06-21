Режиссер «Крестного отца» потратит $15 млн на рекламу «Мегалополиса» из своего кармана

По данным издания The Hollywood Reporter, кинокомпания Lionsgate не будет оплачивать маркетинговые расходы на продвижение фильма Фрэнсиса Форда Копполы «Мегалополис».

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Этим займётся сам режиссёр. В THR сообщили, что он выделит личные $ 15 млн или $ 20 млн. Помимо расходов на маркетинг, Коппола уже выделил на фильм $ 120 млн из своего бюджета.

Сюжет фильма перенесёт зрителей в будущее, где гениальный архитектор хочет перестроить Нью-Йорк и «превратить его в столицу мира», но сталкивается с сопротивлением алчного мэра. Идея фильма пришла к Копполе после выхода «Апокалипсис сегодня» в начале 1980-х.

Премьера ленты состоится 27 сентября во всех кинотеатрах мира. В актёрский состав картины вошли Адам Драйвер, Шайа Лабаф, Лоуренс Фишбёрн, Обри Плаза, Форест Уитакер и другие.