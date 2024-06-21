Что известно о четвертом сезоне «Пацанов»

Энтони Старр снова зажигает. Новый сезон «Пацанов» встретили безжалостной и вполне заслуженной критикой. Сериал приучил к кровавым разборкам, хлёстким диалогам, насмешкам над трендами и шаблонами. Увы, в трёх стартовых эпизодах ничего подобного не было. Вместо драйва нас кормили нудными страданиями всех персонажей.

Неужели «Пацаны» окончательно скатились? Нет. Четвёртая серия доказала, что сериал ещё может удивить!

Четвёртый сезон «Пацанов»: информация о сериале

Название: «Пацаны» (The Boys).

Режиссёры: Филип Сгриккиа, Фред Туа, Сара Бойд и другие.

Актёры: Карл Урбан, Джек Куэйд, Энтони Старр и другие.

Дата выхода: 13 июня 2023 года.

Жанр: фантастика, драма, комедия.

Сколько серий: восемь эпизодов.

Страна: США.

Сериал показывают в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video. 13 июня вышли три эпизода, дальше — по одному в неделю. Финал намечен на 18 июля. Есть официальные русские субтитры.

Видео доступно на YouTube-канале «Red Head Sound — Перевод и Озвучивание». Права на видео принадлежат Amazon.

В новой серии каждая минута полна драйва

Первые три эпизода длились в общей сложности три часа, но реально важных моментов там было минут на 10. Всё остальное время герои попросту тянули хронометраж. Кому интересны проблемы Французика, которые вроде бы разрешились в прошлом сезоне? Зрителю действительно так важны отношения Хьюи с мамой?

К счастью, в четвёртой серии нытьё свели к минимуму. Вместо него нас развлекают экшеном, мерзкими эпизодами и гениальным Хоумлендером. Причём развлекают так круто, что недавние фейлы хочется простить.

В течение часа режиссёр раскрывает множество арок, таких как детство Кимико, былые ошибки Старлайт, прогрессирующая болезнь Бутчера, моральная дилемма Хьюи. В первых эпизодах эти темы утомляли, однако теперь их преподносят талантливо. Оказывается, Хьюи может не только лить слёзы над отцом, но и совершать безумные поступки. А в положении Бутчера есть не только минусы, иногда оно может спасти жизнь.

Впрочем, главная звезда эпизода — Хоумлендер, который последовал своему же совету и решил избавиться от человечности. По его мнению, все слабости кроются в детстве: тогда супера держали в лаборатории и подвергали пыткам. Теперь сильнейшее создание на планете возвращается в лабораторию и смотрит в глаза мучителям.

Сцена с Хоумлендером напоминает фильмы Тарантино, где герои сидят за столом и весело общаются, а в воздухе витает невыносимое напряжение. В итоге грызёшь ногти и гадаешь: всё обойдётся или вот-вот прольётся кровь?

Новая серия оставляет прекрасные впечатления. Похоже, «Пацаны» перестали раскачиваться, а шоураннеры наконец вспомнили, за что фанаты полюбили шоу. Надеемся, дальше сериал продолжится в том же духе.

Что происходит в четвёртой серии?

Хоумлендер возвращается в лабораторию, где провёл всё детство. В его руках торт, на лице — улыбка. Негодяй собирает персонал, дружно со всеми общается и вспоминает былые деньки. Вот только камеры почему-то не работают, а связи нет. Все понимают, что у гостя злые намерения, и вскоре он это подтверждает.

В перерывах между чаепитием Хоумлендер вспоминает, как над ним издевались, и брутально расправляется с учёными. Сжигает мужчину, который усаживал его в печь. Пронзает лазерами половые органы надзирателя, некогда заставшего юношу за мастурбацией. Начальницу эксперимента злодей запирает в камере, где раскиданы трупы коллег.

Хьюи и Кимико тайно встречаются с Поездом-А. В обмен на прощение парень просит сыворотку Ви, ведь только она может спасти жизнь отцу. Кимико и Бутчер отговаривают друга, но тот непреклонен. Несмотря на большой риск, Поезд-А соглашается. Он жаждет искупления.

Встречу прерывают бойцы, которых Кимико убивала в прошлом эпизоде. После длительной драки девушка встречает знакомую из детства. Оказывается, в прошлом Кимико похитила её, притащила в бойцовскую яму и оставила шрам. Героиня пытается помириться с бедняжкой.

Вечером того же дня Поезд-А приносит сыворотку, и Хьюи после долгих метаний вводит её отцу. Спустя пару минут больной выходит из комы.

Сестра Сейдж продолжает травить Старлайт. Фейерверк устанавливает сцену напротив офиса героини и в течение шести часов рассказывает миру о её грехах. Бутчер, ММ и Французик пытаются остановить Фейерверк с помощью компромата, но ничего не выходит. Зато у них случается драка с другим супером.

Все герои погибли бы, но Бутчер в процессе схватки теряет сознание и неведомым образом убивает врага. Недавно он вкалывал себе сыворотку Ви и, похоже, надолго сохранил способности. Среди минусов — галлюцинации о погибшей жене.

Старлайт терпит выходки Фейерверк, но после обвинений в аборте слетает с катушек. Героиня публично избивает Фейерверк и становится изгоем в глазах СМИ. Получается, план Сестры Сейдж по очернению Старлайт сработал.

Вечером Сейдж приглашает Подводного и просит сделать ей лоботомию. Мозг девушки безостановочно растёт, поэтому ей нужно его уменьшать. В обмен на секс Подводный соглашается и через глаз вводит инструмент в голову Сейдж. Момент подробно показан и кажется самым мерзким во всём сериале.

Когда выйдет следующая серия «Пацанов»?

Пятый эпизод выйдет 27 июня примерно в 10 утра мск.