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Четвёртый сезон сериала Пацаны (2024): отзыв, обзор, впечатления, сюжет, события, пересказ, где смотреть

Энтони Старр снова зажигает. Новый сезон «Пацанов» встретили безжалостной и вполне заслуженной критикой. Сериал приучил к кровавым разборкам, хлёстким диалогам, насмешкам над трендами и шаблонами. Увы, в трёх стартовых эпизодах ничего подобного не было. Вместо драйва нас кормили нудными страданиями всех персонажей.

Что известно о четвертом сезоне «Пацанов»
© Чемпионат.com

Неужели «Пацаны» окончательно скатились? Нет. Четвёртая серия доказала, что сериал ещё может удивить!

Четвёртый сезон «Пацанов»: информация о сериале

  • Название: «Пацаны» (The Boys).
  • Режиссёры: Филип Сгриккиа, Фред Туа, Сара Бойд и другие.
  • Актёры: Карл Урбан, Джек Куэйд, Энтони Старр и другие.
  • Дата выхода: 13 июня 2023 года.
  • Жанр: фантастика, драма, комедия.
  • Сколько серий: восемь эпизодов.
  • Страна: США.

«Пацаны»: где смотреть?

Сериал показывают в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video. 13 июня вышли три эпизода, дальше — по одному в неделю. Финал намечен на 18 июля. Есть официальные русские субтитры.

Видео доступно на YouTube-канале «Red Head Sound — Перевод и Озвучивание». Права на видео принадлежат Amazon.

В новой серии каждая минута полна драйва

Первые три эпизода длились в общей сложности три часа, но реально важных моментов там было минут на 10. Всё остальное время герои попросту тянули хронометраж. Кому интересны проблемы Французика, которые вроде бы разрешились в прошлом сезоне? Зрителю действительно так важны отношения Хьюи с мамой?

К счастью, в четвёртой серии нытьё свели к минимуму. Вместо него нас развлекают экшеном, мерзкими эпизодами и гениальным Хоумлендером. Причём развлекают так круто, что недавние фейлы хочется простить.

В течение часа режиссёр раскрывает множество арок, таких как детство Кимико, былые ошибки Старлайт, прогрессирующая болезнь Бутчера, моральная дилемма Хьюи. В первых эпизодах эти темы утомляли, однако теперь их преподносят талантливо. Оказывается, Хьюи может не только лить слёзы над отцом, но и совершать безумные поступки. А в положении Бутчера есть не только минусы, иногда оно может спасти жизнь.

Впрочем, главная звезда эпизода — Хоумлендер, который последовал своему же совету и решил избавиться от человечности. По его мнению, все слабости кроются в детстве: тогда супера держали в лаборатории и подвергали пыткам. Теперь сильнейшее создание на планете возвращается в лабораторию и смотрит в глаза мучителям.

Сцена с Хоумлендером напоминает фильмы Тарантино, где герои сидят за столом и весело общаются, а в воздухе витает невыносимое напряжение. В итоге грызёшь ногти и гадаешь: всё обойдётся или вот-вот прольётся кровь?

Новая серия оставляет прекрасные впечатления. Похоже, «Пацаны» перестали раскачиваться, а шоураннеры наконец вспомнили, за что фанаты полюбили шоу. Надеемся, дальше сериал продолжится в том же духе.

Что происходит в четвёртой серии?

Хоумлендер возвращается в лабораторию, где провёл всё детство. В его руках торт, на лице — улыбка. Негодяй собирает персонал, дружно со всеми общается и вспоминает былые деньки. Вот только камеры почему-то не работают, а связи нет. Все понимают, что у гостя злые намерения, и вскоре он это подтверждает.

В перерывах между чаепитием Хоумлендер вспоминает, как над ним издевались, и брутально расправляется с учёными. Сжигает мужчину, который усаживал его в печь. Пронзает лазерами половые органы надзирателя, некогда заставшего юношу за мастурбацией. Начальницу эксперимента злодей запирает в камере, где раскиданы трупы коллег.

Хьюи и Кимико тайно встречаются с Поездом-А. В обмен на прощение парень просит сыворотку Ви, ведь только она может спасти жизнь отцу. Кимико и Бутчер отговаривают друга, но тот непреклонен. Несмотря на большой риск, Поезд-А соглашается. Он жаждет искупления.

Встречу прерывают бойцы, которых Кимико убивала в прошлом эпизоде. После длительной драки девушка встречает знакомую из детства. Оказывается, в прошлом Кимико похитила её, притащила в бойцовскую яму и оставила шрам. Героиня пытается помириться с бедняжкой.

Вечером того же дня Поезд-А приносит сыворотку, и Хьюи после долгих метаний вводит её отцу. Спустя пару минут больной выходит из комы.

Сестра Сейдж продолжает травить Старлайт. Фейерверк устанавливает сцену напротив офиса героини и в течение шести часов рассказывает миру о её грехах. Бутчер, ММ и Французик пытаются остановить Фейерверк с помощью компромата, но ничего не выходит. Зато у них случается драка с другим супером.

Все герои погибли бы, но Бутчер в процессе схватки теряет сознание и неведомым образом убивает врага. Недавно он вкалывал себе сыворотку Ви и, похоже, надолго сохранил способности. Среди минусов — галлюцинации о погибшей жене.

Старлайт терпит выходки Фейерверк, но после обвинений в аборте слетает с катушек. Героиня публично избивает Фейерверк и становится изгоем в глазах СМИ. Получается, план Сестры Сейдж по очернению Старлайт сработал.

Вечером Сейдж приглашает Подводного и просит сделать ей лоботомию. Мозг девушки безостановочно растёт, поэтому ей нужно его уменьшать. В обмен на секс Подводный соглашается и через глаз вводит инструмент в голову Сейдж. Момент подробно показан и кажется самым мерзким во всём сериале.

Когда выйдет следующая серия «Пацанов»?

Пятый эпизод выйдет 27 июня примерно в 10 утра мск.

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