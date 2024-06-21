Евгений Сангаджиев снялся в третьем сезоне комедии "И снова здравствуйте!"

Третий сезон криминальной комедии "И снова здравствуйте!" выйдет на Кинопоиске 4 июля. Сегодня представлены постер и фото сериала.

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На постере проекта все знакомые герои предыдущих сезонов, чьи роли исполнили Андрей Мерзликин, Денис Власенко, Любовь Толкалина, Павел Чинарев, Татьяна Струженкова и Аглая Тарасова. Также в новом сезоне зрителей ждет появление и новых персонажей - например, в одном из эпизодов снялся актер и режиссер Евгений Сангаджиев.

По сюжету бессмертный бандит Борис (Андрей Мерзликин) начинает жизнь с нуля: ему удается исполнить мечту и открыть кондитерскую. Но отказаться от криминального прошлого не так-то просто, как может показаться на первый взгляд.

Напомним, о чем рассказывали два предыдущих сезона сериала "И снова здравствуйте!".

Борис (Андрей Мерзликин) - бывший "решала", который работает на криминального босса Анатолия Владимировича (Алексей Серебряков). Но мечтает он совсем о другом: завязать, открыть кондитерскую и мирно жить с женой Мариной (Аглая Тарасова). В тот же день, как Борис увольняется, его убивают. Вскоре он приходит в себя… в морге и знакомится с Артемом (Денис Власенко) - студентом-медиком, проходящим практику. Борис хочет выяснить, кто его убил и украл все сбережения. На пути к разгадке он периодически снова гибнет и воскресает, а Артему приходится приводить его в порядок.

Также снимались: Павел Чинарев, Татьяна Струженкова, Николай Наумов, Любовь Толкалина, Михаил Полицеймако, Сергей Епишев, Кирилл Жандаров, Дмитрий Журавлёв, Полина Гухман, Сергей Годин, Игорь Грабузов, Олег Гаас, Никита Дювбанов и другие.

Режиссер и сценарист сериала Егор Чичканов ("Лада Голд", "Нина", "Изи катка"), оператором-постановщиком Максим Чирков ("Пищеблок", "Джигалоу", "Модель"). Продюсеры - Данила Шарапов, Пётр Ануров ( "Медиаслово").

В третьем сезоне 10 серий, а первые два сезона уже доступны на сервисе.