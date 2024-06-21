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Евгений Сангаджиев снялся в третьем сезоне комедии "И снова здравствуйте!"

Третий сезон криминальной комедии "И снова здравствуйте!" выйдет на Кинопоиске 4 июля. Сегодня представлены постер и фото сериала.

Евгений Сангаджиев снялся в третьем сезоне комедии «И снова здравствуйте!»
© Российская Газета

На постере проекта все знакомые герои предыдущих сезонов, чьи роли исполнили Андрей Мерзликин, Денис Власенко, Любовь Толкалина, Павел Чинарев, Татьяна Струженкова и Аглая Тарасова. Также в новом сезоне зрителей ждет появление и новых персонажей - например, в одном из эпизодов снялся актер и режиссер Евгений Сангаджиев.

По сюжету бессмертный бандит Борис (Андрей Мерзликин) начинает жизнь с нуля: ему удается исполнить мечту и открыть кондитерскую. Но отказаться от криминального прошлого не так-то просто, как может показаться на первый взгляд.

Напомним, о чем рассказывали два предыдущих сезона сериала "И снова здравствуйте!".

Борис (Андрей Мерзликин) - бывший "решала", который работает на криминального босса Анатолия Владимировича (Алексей Серебряков). Но мечтает он совсем о другом: завязать, открыть кондитерскую и мирно жить с женой Мариной (Аглая Тарасова). В тот же день, как Борис увольняется, его убивают. Вскоре он приходит в себя… в морге и знакомится с Артемом (Денис Власенко) - студентом-медиком, проходящим практику. Борис хочет выяснить, кто его убил и украл все сбережения. На пути к разгадке он периодически снова гибнет и воскресает, а Артему приходится приводить его в порядок.

Также снимались: Павел Чинарев, Татьяна Струженкова, Николай Наумов, Любовь Толкалина, Михаил Полицеймако, Сергей Епишев, Кирилл Жандаров, Дмитрий Журавлёв, Полина Гухман, Сергей Годин, Игорь Грабузов, Олег Гаас, Никита Дювбанов и другие.

Режиссер и сценарист сериала Егор Чичканов ("Лада Голд", "Нина", "Изи катка"), оператором-постановщиком Максим Чирков ("Пищеблок", "Джигалоу", "Модель"). Продюсеры - Данила Шарапов, Пётр Ануров ( "Медиаслово").

В третьем сезоне 10 серий, а первые два сезона уже доступны на сервисе.

Фильмы и сериалы
Решала
Татьяна Струженкова
Денис Власенко
Полина Гухман
Игорь Грабузов
Сергей Годин
Никита Дювбанов
Евгений Сангаджиев
Петр Ануров
Максим Чирков
Сергей Епишев
Аглая Тарасова
Павел Чинарев
Николай Наумов
Михаил Полицеймако
Алексей Серебряков
Дмитрий Журавлев
Олег Гаас
Егор Чичканов
Любовь Толкалина
Кирилл Жандаров
Андрей Мерзликин