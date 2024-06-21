На кинофестивале "Западные ворота" бесплатно покажут около ста фильмов

В Пскове с 5 по 7 июля пройдет V Международный кинофестиваль "Западные ворота". За три дня зрители увидят около ста полнометражных и короткометражных фильмов из России и со всего мира.

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В центре внимания - международный конкурс полнометражных фильмов. В него войдут шесть новых работ из Греции, Белоруссии, Киргизии, Китая, Монголии, России. Их будет оценивать профессиональное жюри. А обладателя Гран-при фестиваля определят сами зрители - по традиции победитель будет назван по результатам зрительского голосования.

В программе - 13 тематических секций, ретроспективы, специальные сеансы, конкурс короткометражных фильмов, гала-премьеры, творческие вечера и обсуждения фильмов с участием известных кинематографистов.

Специальные программы посвящены Году семьи, 225-летию А.С. Пушкина, 300-летию Российской Академии наук. Зрители увидят традиционные тематические программы "Псков на экране", "Хранители памяти", "Киноклуб", а также детскую "До 16 и старше". На пятом фестивале будут две секции, посвященные новинкам зарубежного кино: Индии ("Суперхиты Индии") и Ирана ("Феноменальное иранское кино").

Для профессионалов киноиндустрии и тех, кто серьезно интересуется кино, организаторы подготовили круглые столы, дискуссии и семинары с участием известных мастеров. Начинающие кинематографисты смогут принять участие в конкурсе "КиноСТАРТ".

Фестиваль пройдет на лучших площадках древнего Пскова. Организован правительством Псковской области. Все мероприятия "Западных ворот" бесплатные.

Подробности на сайте: https://westerngate-pskov.ru/

Кто в жюри?

Международный конкурс полнометражных фильмов будут оценивать: Фархат Шарипов - режиссер, продюсер, сценарист, член экспертного совета при Государственном центре поддержки национального кино Казахстана; Раед Фаридзаде - руководитель отдела международных связей Фонда кино Фараби (Иран); Георгий Шабанов - продюсер и сценарист; Иван И. Твердовский, режиссер. Председатель - актриса и режиссер, народная артистка России Елена Цыплакова.

В жюри конкурса короткометражного кино вошли: режиссер и продюсер Иван Болотников; режиссер, сценарист Галина Евтушенко; программный директор Арктического МКФ "Золотой ворон" Александр Соломонов.

К слову

В программу "Псков на экране" вошли фильмы:

"Огни" (1984, режиссер Соломон Шустер)"Сентиментальное путешествие на картошку" (1986, режиссер Дмитрий Долинин)"Птицам крылья не в тягость" (1989, режиссер Борис Горошко)"Суходол" (2011, режиссер Александра Стреляная)