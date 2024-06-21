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Иван Охлобыстин сыграет почтальона Печкина в фильме «Простоквашино» Сарика Андреасяна

Телеканал ТНТ поделился первыми подробностями фильма «Простоквашино», съёмки которого идут прямо сейчас. Новые детали стали известны на фестивале «Пилот», ими поделился «Бюллетень кинопрокатчика».

Иван Охлобыстин сыграет почтальона Печкина
© Чемпионат.com

Так, в новом фильме роль почтальона Печкина досталась Ивану Охлобыстину («Интерны»), а дядю Фёдора сыграет Роман Панков («Денискины рассказы»). Остальной актёрский состав пока держится в секрете, однако уже известно, что реальные актёры будут взаимодействовать в кадре с анимированными героями. При этом действие ленты развернётся в СССР — это значит, что сюжет будет адаптирован под соответствующие реалии.

У «Простоквашино» пока нет точной даты премьеры. Судя по современным срокам производства фильмов и сериалов, премьера ленты может состояться в начале 2025 года.

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Иван Охлобыстин