Михаил Шуфутинский сыграет в комедии "Третье сентября"

Певец Михаил Шуфутинский исполнит одну из ролей в музыкальном комедийном сериале "Третье сентября". По сюжету главный герой в день своей свадьбы попадает во временную петлю.

Проектом занимается телеканал ТНТ вместе с онлайн-кинотеатром "Кинопоиск" и кинокомпанией "Медиаслово" Данилы Шарапова и Петра Анурова ("Беспринципные", "Постучись в мою дверь в Москве", "Обоюдное согласие", "И снова здравствуйте", "Магомаев").

Главный герой Витя собирается жениться Маше, а вечером перед свадьбой идет с друзьями выпить. Следующим утром он просыпается с жутким похмельем и ничего не помнит о событиях прошедшей ночи, а невеста бросает его и уезжает. Витя раздавлен, он молит небеса вернуть ему день свадьбы, чтобы все исправить. И - о, чудо! - следующим утром он просыпается снова 3 сентября - в день, который в России давно стал мемом.

"Третье сентября в последние годы стало особенным событием благодаря песне Михаила Шуфутинского и многочисленным мемам вокруг нее. И мы решили сделать об этом комедийный сериал про временную петлю, в которой все мы оказываемся, когда начинаем переворачивать календарь под музыку Михаила Захаровича. Я думаю, что юмор этого сериала окажется близок многим, потому что он очень жизненный, злободневный и настоящий. А блестящий актерский состав, в который вошел в том числе сам Шуфутинский, сделает так, что вам точно будет смешно", - говорит Аркадий Водахов, генеральный продюсер телеканала.



В ролях: Павел Рассомахин, Арина Постникова, Максим Белбородов , Марина Доможирова, Павел Деревянко, Максим Лагашкин, Ольга Дибцева и другие.