Новый выпуск журнала «Искусство кино» представили на фестивале «Пилот»

Главный редактор журнала "Искусство кино" Никита Карцев представил новый выпуск журнала "Искусство кино", который вновь будет выходить регулярно и в печатном виде. Презентация состоялась на VI российском фестивале сериалов "Пилот", который проходит с 20 по 23 июня в Иваново.

"Номер посвящен сериальному мышлению, потому что мы его готовили к фестивалю "Пилот". Я хочу поблагодарить наших партнеров из Red Carpet Studio, при поддержке которых этот журнал выходит в печать. Наше сотрудничество не останавливается на выпуске журнала, что очень-очень важно. Мы будем еще его расширять, заниматься развитием молодых критиков и поддержкой молодых кинематографистов. Я знаю, эта проблема сейчас актуальна не только в России", - сказал Карцев со сцены.



По словам главреда, журнал "спорит с приподнятым настроением, в котором мы все находимся, когда имеем дело с современной сериальной индустрией".

"И в этом смысле, мне кажется, это тоже полезное нам всем противоядие. Потому что журнал, как это и было с января 1931-го года, остается рефлексирующим изданием, которое пытается думать о дне сегодняшнем. <...> Он посвящен сериальному мышлению, и в нем можно увидеть рецензии на актуальные западные сериалы, которые авторам нашего журнала показались интересными. А также несколько разговоров о положении дел в нашей сериальной индустрии", - добавил Карцев.



"Искусство кино" - советский и российский журнал, посвященный искусству кинематографа. Начал издаваться в январе 1931 года под названием "Пролетарское кино" как орган Ассоциации работников революционной кинематографии, в 1933 году был переименован в "Советское кино", с 1936 года выходит под современным названием. В мае 2023 года журнал перестал выходить в печатном виде.

О фестивале

Фестиваль "Пилот" продлится до 23 июня. В этом году в основной конкурсной программе смотра 15 новых российских сериалов разных жанров. Вне конкурса- зрительские премьеры и деловая секция.

Существующий с 2018 года фестиваль позволяет авторам представить проекты ведущим экспертам и игрокам рынка. В попечительский совет смотра входят ведущие представители киноиндустрии. Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры РФ и правительства Ивановской области.