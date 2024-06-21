В США снимут фильм ужасов про секс-робота с ИИ

Atomic Monster и Blumhouse разрабатывают ленту Soulm8te - проект заявлен как "эротический триллер с технологическими нотками". Лента станет расширением киновселенной "МЗГАН" (M3GAN).

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M3GAN - история в духе Брэдбери, над которой поработал в том числе Джеймс Ван. Она вышла в 2022-м и дала очень хорошую кассу при очень лаконичном бюджете.

В картине M3GAN девочка, ставшая сиротой, попадает под экстремальную опеку экспериментальной куклы с ИИ. Героем Soulm8te станет мужчина, после смерти жены ввязавшийся в опасные отношения с секс-андроидом (да, это было отлично развернуто у Пелевина).

Номинантка Берлинского МКФ Кейт Долан станет режиссером фильма. Его премьеру студия Universal запланирована на 2 января 2026 года. Ван - соавтор сюжета и сопродюсер, наряду с Джейсоном Влумом.

Картина M3GAN 2.0 тем временем анонсирована к премьере на 27 июня 2025 года. Главные героини вернутся в ней к своим ролям, передает Variety.