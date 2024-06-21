Иван Ургант назвал три самых страшных фильма, после которых лишился сна
Ведущий Иван Ургант рассказал, какие фильмы его напугали больше всего. По его словам, некоторые картины буквально лишили его сна.
Как отметил телеведущий, его пугал фильм «Пестрая лента» про Шерлока Холмса и доктора Ватсона. В нем, по словам актера, больше всего страшила змея, которая якобы могла реализоваться.
— Второй — «Заклятие долины змей». Я боялся то же, что из-под кровати вылезет змея и на меня набросится. И третий фильм — новый фильм «Онегин». У меня был страх, что Онегин вылезет из-под кровати и на меня набросится, — рассказал актер в интервью журналисту и режиссеру Николаю Солодникову для его YouTube-канала.
Он также признался, что был крайне впечатлительным ребенком и не мог спать после просмотра этих фильмов.
Ургант снялся в главной роли в фильме у Солодникова. Режиссер опубликовал постер будущей картины, предположительно, основанной на рассказе Юрия Казакова
«Во сне ты громко плакал». Российская актриса Яна Поплавская в своем блоге прокомментировала возвращение Урганта, отметив, что «настал и его черед».
Телекритик Александр Горбунов рассказал, что телеведущего Ивана Урганта могут вернуть в эфир Первого канала к началу нового телесезона, так как это наиболее подходящее время.