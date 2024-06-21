Иван Ургант назвал три самых страшных фильма

Ведущий Иван Ургант рассказал, какие фильмы его напугали больше всего. По его словам, некоторые картины буквально лишили его сна.

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Как отметил телеведущий, его пугал фильм «Пестрая лента» про Шерлока Холмса и доктора Ватсона. В нем, по словам актера, больше всего страшила змея, которая якобы могла реализоваться.

— Второй — «Заклятие долины змей». Я боялся то же, что из-под кровати вылезет змея и на меня набросится. И третий фильм — новый фильм «Онегин». У меня был страх, что Онегин вылезет из-под кровати и на меня набросится, — рассказал актер в интервью журналисту и режиссеру Николаю Солодникову для его YouTube-канала.

Он также признался, что был крайне впечатлительным ребенком и не мог спать после просмотра этих фильмов.

Ургант снялся в главной роли в фильме у Солодникова. Режиссер опубликовал постер будущей картины, предположительно, основанной на рассказе Юрия Казакова

«Во сне ты громко плакал». Российская актриса Яна Поплавская в своем блоге прокомментировала возвращение Урганта, отметив, что «настал и его черед».



Телекритик Александр Горбунов рассказал, что телеведущего Ивана Урганта могут вернуть в эфир Первого канала к началу нового телесезона, так как это наиболее подходящее время.