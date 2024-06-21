Российский сериал «Грузчики» получил шестой приз за рубежом

Сериал "Грузчики" получил уже шестой приз за победу на международном кинофестивале. На этот раз - в Оклахоме, США.

© Кадр из трейлера фильма «Грузчики»

Жюри фестиваля DeadCenter film festival присудило победу российской фантастической трагикомедии "Грузчики" в номинации "Лучший сериал".

Фантастическая трагикомедия о карме и перерождении придумана братьями Александром и Филиппом Ершовыми. Сериал "Грузчики" - их авторский взгляд на тему реинкарнации.

Два парня Витя (Данил Стеклов) и Боря (Филипп Ершов) после смерти отказываются перед таинственным Кубом, который возвращает их в мир живых отрабатывать карму. Но каждый раз в новом теле - гастарбайтеров, стриптизеров, женщин. В чужом теле, сталкиваясь со своими родственниками и друзьями, они должны исправить свои ошибки, которые наделали при жизни. Также снимались: Вероника Мохирева, Наталия Потапова, Дарья Екамасова, Олеся Железняк, Сергей Бадичкин, Алексей Ошурков и другие. Авторы сценария: Александр и Филипп Ершовы. Режиссер-постановщик Александр Ершов

Российская премьера сериала "Грузчики" состоялась в октябре 2022 в онлайн-кинотеатре "Кинопоиск".

На каких еще фестивалях побеждал сериал, сделанный при поддержке ИРИ (Института развития интернета): "Лучший фантастический сериал" и "Лучшее драматическое исполнение - Данил Стеклов" (Minnesota WebFest, США), "Лучший SciFi сценарий" (Rio Webfest, Рио-де-Жанейро, Бразилия), "Лучший режиссер" и "Лучшая операторская работа" (IX Bilbao Seriesland Web Festival Испания), "Лучший саунд дизайн" ("Melbourne Web Festival", Австралия).