Фильмам об «Иванушках» и «Руки вверх!» предрекли успех в прокате

В России набирают популярность сериалы и фильмы про историю создания и путь известных музыкальных групп. Уже вышел сериал про группу «Король и Шут», сняли кино про «Иванушек» и «Руки Вверх!», а также завершились съемки сериала про «Комбинацию», и планируется создать ленты о «Стрелках» и «Гостях из будущего».

© nsn.fm

ИВАНУШКИ В КИНО

На этой неделе в отечественном прокате стартовал фильм о приключениях трех фанаток поп-группы «Иванушки International». Сборы картины режиссера Марка Горобца уже составили примерно 12 млн рублей. Работа заняла третье место среди самых кассовых фильмов выходных вслед за российским мультфильмом «Три богатыря. Ни дня без подвига» и пиратской версией «Головоломок-2».

Сюжет картины завязан на том, что три подруги решают исполнить свою детскую мечту и поехать в тур за «Иванушками» по югу России. Роли в картине исполнили Агата Муцениеце, Анна Пескова, Роман Курцын и Кирилл Андреев. Режиссером стал известный по картине «Желтый глаз тигра» Марк Горобец.

При этом про знаменитую поп-группу также снимут сериал. Его создание уже анонсировал участник «Иванушек International» Андрей Григорьев-Апполонов на предпремьерном показе фильма «Тур с Иванушками». Известно, что сейчас создатели уже обсуждают детали проекта, в котором будет показан период от создания группы в 1994 году и до прихода солиста коллектива Кирилла Туриченко в 2013-м.

Григорьев-Апполонов рассказал, что пока речь идет о трех сезонах. По его словам, играть музыкантов будут молодые актеры. При этом Кирилл Туриченко считает, что актеры Дмитрий Дюжев и Сергей Безруков могли бы сыграть «Иванушек».

«Кирилла может Дюжев сыграть, а Андрея – Безруков», - предположил он, отметив, что его самого должен играть «какой-то молодой актер».



При этом член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заметил, что комедия «Тур с Иванушками» рассчитана на более широкую аудиторию, чем, например, сериал про рок-группу «Король и Шут».

«Хотелось бы, чтобы фильм про эту поп-группу зарабатывал больше, потому что он этого достоин. Бренд "Иванушек" – это большое культурное явление в нашей жизни», - сказал он.



СТРЕЛКИ, ГОСТИ, РУКИ, КОМБИНАЦИЯ

Однако это не первый сериал о музыкальных группах. Так, ранее стало известно, что уже ведется работа над полнометражным продолжением сериала про рок-группу «Король и Шут». В 2023 году сериал об этом коллективе стал самой популярной новинкой на «Кинопоиске». К декабрю 2023 года его посмотрели 4,3 млн подписчиков сервиса «Плюс».

Недавно продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко также предложил создать сериал о группах «Стрелки» и «Гости из будущего».

«У большинства зрителей нашей страны создался стереотип, что группа "Стрелки" — поющие трусы. На самом деле в коллективе талантливые девушки. Эти песни привели их к популярности. Отдельно я бы выделил Еву Польну и "Гостей из будущего". Возможно, тоже может получиться интересная история», - заметил он.



К тому же, по его мнению, россиянам мог бы понравиться сериал про «Руки Вверх!». Критик подчеркнул, что лента могла бы рассказать не только о солисте, но и обо всех участниках группы. Сам фронтмен «Руки вверх!» Сергей Жуков в кулуарах премии МУЗ-ТВ рассказал корреспонденту НСН, что картина о коллективе будет захватывающей и заставит танцевать зрителей в кинозалах.

«Я зову всех в кинотеатр. 10 октября выходит художественный полнометражный фильм "Руки вверх!". Там мы постарались рассказать с самого детства, как все было. Это новое понимание про то, кто такой Сергей Жуков. И насколько непросто сейчас стоять перед вами. До этого было 28 лет каторжного труда. Меня с золотой ложечки никто не кормил. Об этом расскажем в фильме. Мы придумали большую, интересную, приключенческую, детективную историю. Поэтому с самой первой секунды фильма люди будут переживать как на любом блокбастере. И только в последнюю секунду фильма мы раскрутим сюжет до ответа, который будут ждать весь сеанс. Мы пару раз уже попробовали показать этот фильм и поняли, что люди будут танцевать. Все будут кричать: "Сядьте, не видно!" Будут смотреть стоя!», - пошутил певец.



Также в конце мая в Саратове завершили съемки сериала о группе «Комбинация». Роли в нем исполнили Никита Кологривый, Павел Прилучный, Анастасия Уколова, Даниил Воробьев, а в эпизоде даже снялась Алена Апина. Режиссером проекта выступил Никита Власов. Картина расскажет о начале карьеры будущих участниц музыкального коллектива и их знакомстве с композитором Виталием Окороковым.

Между тем один из продюсеров проекта Игорь «Панкер» Гудков в беседе с НСН пообещал, что сериал, который станет доступен зрителям осенью 2024 года, сможет держать в напряжении в течение восьми серий.

«Когда мои товарищи после успеха "Короля и Шута" задали вопрос, про кого еще можно снять, я серьезно задумался. Про Егора Летова, "Агату Кристи". Но про них можно снять полный метр, а сериал, как развлекательное кино, которое будет держать 8 серий, вряд ли. Я думал дальше, о ком снимать, и пошел в попсу. Вдруг понимаю, что у группы "Комбинация" знаю 10 песен, это тоже код. Залез в "Википедию", прочитал про них. Тот же "Король и Шут", только из попсы. Какой-то милиционер в Саратове, посмотрев концерт "Миража", бросил свою работу, решил, что он продюсер и сделал первую женскую группу в этой стране. Потом его зарезали в Москве. Я читаю это все и понимаю – вот кино», - рассказал он.



Ранее стало известно, что осень 2024 года начнутся съемки фильма про лидера «Сектора Газа» Юрия Хоя под названием «ХОЙ!», а режиссером станет известный по фильмам «Нежность 2», «Манекенщица» и «Виола Тараканова» Владимир Щегольков.