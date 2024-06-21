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Появились первые кадры со съёмок «3 сентября» — российской комедии в духе «Дня сурка»

Телеканал ТНТ, «Кинопоиск» и «Медиаслово» представили музыкальную комедию «3 сентября». Это будет проект, вдохновлённый знаменитой песней Михаила Шуфутинского — певец также сыграет эпизодическую роль в картине. Премьера сериала состоится одновременно на ТНТ и в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

Появились первые кадры со съемок «3 сентября»
© Чемпионат.com

Сюжет ленты расскажет о главном герое, который попадает во временную петлю прямо в день своей свадьбы. Он должен переживать одни и те же события и попытаться выбраться из временной ловушки.

Главные роли в «3 сентября» сыграют Павел Рассомахин («Лермонтов») и Арина Постникова («Хоккейные папы»). В комедии также снимутся Максим Белбородов, Марина Доможирова, Павел Деревянко, Максим Лагашкин, Ольга Дибцева, Юлия Топольницкая, Алика Смехова, Анатолий Журавлёв и другие.

Первые кадры со съёмок «3 сентября»

Фильмы и сериалы
День сурка
Лермонтов
Максим Белбородов
Павел Рассомахин
Максим Лагашкин
Юлия Топольницкая
Михаил Шуфутинский
Анатолий Журавлев
Ольга Дибцева
Арина Постникова
Павел Деревянко
Марина Доможирова
Алика Смехова