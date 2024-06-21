Индийский хит «Всё, что нам кажется светом» выйдет в России

Кинокомпания «Экспонента» объявила, что индийский хит Каннского фестиваля «Всё, что нам кажется светом» выйдет в России. Точная дата премьеры в кинотеатрах страны пока не раскрывается.

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Лента стала первым индийским фильмом в программе Канн за 30 лет. Ко всему прочему, картина получила специальное упоминание на премии французской ассоциации киноискусств (AFCAE) и была номинирована на «Золотую пальмовую ветвь».

Картина «Всё, что нам кажется светом» расскажет о двух медсёстрах, мечтающих о любви, которые уезжают на сутки из Мумбая в деревню на берегу моря. Сценаристом и режиссёром выступила Паял Кападиа.

Премьера фильма состоялась в мае 2024 года на Каннском кинофестивале. В широкий прокат лента не выходила.