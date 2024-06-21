Вышел трейлер сериала «Противостояние» по повести Юлиана Семенова

"Противостояние" - один из самых известных советских детективов, поскольку в основу сюжета повести Юлиана Семенова, написанной им в 1979 году, положены реальные события. По книге в 80-х был снят культовый одноименный телесериал с Олегом Басилашвили и Андреем Болтневым в главных ролях.

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Режиссером нового "Противостояния" стал Тимур Алпатов ("Диверсант. Идеальный штурм", "Художник", "Золотая орда"), в главных ролях заняты Владимир Вдовиченков, Карина Андоленко и Алексей Гуськов. Съемки сериала "Противостояние" проходили в Москве, Санкт-Петербурге и на черноморском побережье.

Полковник Костенко (Владимир Вдовиченков) и его новый помощник, молодой лейтенант Тадава командируются в Магадан для расследования необычного убийства. Почерк преступника выводит их на аналогичный случай, имевший место в конце Великой Отечественной войны. Чтобы вычислить опасного рецидивиста, следователям не остается ничего другого, кроме как попытаться нащупать связь событий и отыскать следы его преступлений одновременно в прошлом и настоящем…

Зрители Первого канала увидят "Противостояние" в новом телесезоне. Также в сериале снимались Игорь Хрипунов, Дмитрий Куличков, Сергей Газаров, Денис Нурулин, Ангелина Поплавская и другие.

Прямая речь

Алексей Гуськов, актер, исполнитель роли Кротова: