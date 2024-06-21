Вышел трейлер сериала "Противостояние" по повести Юлиана Семенова
"Противостояние" - один из самых известных советских детективов, поскольку в основу сюжета повести Юлиана Семенова, написанной им в 1979 году, положены реальные события. По книге в 80-х был снят культовый одноименный телесериал с Олегом Басилашвили и Андреем Болтневым в главных ролях.
Режиссером нового "Противостояния" стал Тимур Алпатов ("Диверсант. Идеальный штурм", "Художник", "Золотая орда"), в главных ролях заняты Владимир Вдовиченков, Карина Андоленко и Алексей Гуськов. Съемки сериала "Противостояние" проходили в Москве, Санкт-Петербурге и на черноморском побережье.
Полковник Костенко (Владимир Вдовиченков) и его новый помощник, молодой лейтенант Тадава командируются в Магадан для расследования необычного убийства. Почерк преступника выводит их на аналогичный случай, имевший место в конце Великой Отечественной войны. Чтобы вычислить опасного рецидивиста, следователям не остается ничего другого, кроме как попытаться нащупать связь событий и отыскать следы его преступлений одновременно в прошлом и настоящем…
Зрители Первого канала увидят "Противостояние" в новом телесезоне. Также в сериале снимались Игорь Хрипунов, Дмитрий Куличков, Сергей Газаров, Денис Нурулин, Ангелина Поплавская и другие.
Прямая речь
Алексей Гуськов, актер, исполнитель роли Кротова:
"Юлиан Семенов - большой писатель. В советской литературе он занимает особенное место, разрабатывал и совершенствовал жанры полицейского и политического детективов. Поэтому совсем не удивляюсь популярности фильмов и сериалов по его книгам. Кроме того, помимо сюжетных коллизий, ему были всегда важны характеры героев, так что играть в фильмах по его сценариям - актерское удовольствие. Мне было очень интересно принять участие в "Противостоянии", даже несмотря на существование классического фильма. Идут годы, сменяются поколения и одной-единственной экранизации становится мало, книга превращается в медленно уходящий в забвение памятник. С годами меняется язык кино. Скажем, сейчас куда более быстрое восприятие информации. И потом, когда я читал сценарий, то увидел множество сцен из романа Семенова, которые не вошли в старую кинокартину. Поэтому мы делаем новое, свое кино на основе известного и увлекательного детектива".