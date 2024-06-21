«Без бывшего не вспомнить настоящего» : как прошла светская премьера новой комедии

19 июня в кинотеатре Октябрь гости и создатели романтического фильма «Бывший в помощь» смогли впервые увидеть картину на большом экране. Комедия рассказывает о невесте, забывает все, что было с ней за последний год и единственный, кто может ей помочь — это ее бывший.

Главные роли в фильме исполнили Ирина Безряднова, Юрий Насонов, Андрей Пынзару, Вячеслав Чепурченко и Роман Курцын. Роман исполнил сразу несколько ролей: он — главный герой (тот самый бывший), а также креативный продюсер проекта. В числе звёздных гостей премьеру посетили: Милана Хаметова, Екатерина Кабак, Наталья Вербицкая, Анастасия Вознюк, Мария Ремер, Олес Грибок, Илья Гуров, Анастасия Майорова, Никита Картсен, Анатолий Тсой и другие.

Один из создателей фильма — режиссер и продюсер Георгий Малков прокомментировал премьеру после просмотра:

«В силу своего опыта и насмотренности я могу однозначно сказать, что у нас получилась реально смешная комедия. Каждый раз когда я смотрю кино в зале я слышу бурную реакцию на моменты из фильма — а это показатель! Надеюсь, многим людям удастся посмеяться этим летом!».



В российских кинотеатрах картину «Бывший в помощь» можно будет увидеть с 27 июня.