Появился трейлер финального сезона сериала «Сквозь снег»

В Сети появился трейлер четвертого сезона постапокалиптического сериала "Сквозь снег" (18+) - он станет для шоу финальным.

© Российская Газета

Ситуация прежняя - население бесконечно бегающего по кругу и терниям замороженной Земли поезда пытается выживать.

Если вы вдруг пропустили несколько серий - разобраться в происходящем вам уже будет сложновато, конечно. Зато картинка всё еще эффектная и твисты - в наличии.

Начало конца - 21 июля.

В основе истории - комиксы, они выходили и на русском. Включая не особо известные (по сравнению с оригиналом), зато диковатые продолжения.

В 2013-м Пон Джун Хо, четырежды лауреат премии "Оскар", снял свою версию "Сквозь снег" (18+), очень хорошую.