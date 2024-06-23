Шуфутинский снимется в комедийном сериале

Российский певец Михаил Шуфутинский сыграет в музыкальном комедийном сериале «Третье сентября». Об этом сообщает Пятый канал.

Отмечается, что авторы вдохновились знаменитым одноименным хитом шансонье. По сюжету, главный герой планирует жениться — накануне праздника он устраивает мальчишник. Однако утром 3 сентября жених узнает, что невеста его бросила. Уточняется, что съемки уже начались.

Также на главные роли в сериал приглашены Максим Белбородов, Марина Доможирова, Павел Рассомахин, Максим Лагашкин, Ольга Дибцева, Арина Постникова, Павел Деревянко.

Ранее Михаил Шуфутинский рассказал о причине отказа исполнять свой хит «3 сентября» на протяжении 10 лет.