$87.96+2.5494.26+2.81
Войти в почту

Фильм ужасов «Обезьяна» по рассказу Стивена Кинга выйдет в феврале 2025 года

На этой неделе стало известно, что фильм ужасов «Обезьяна» по рассказу Стивена Кинга выйдет в мировой прокат 21 февраля 2025 года. Режиссёром ленты выступил Осгуд Перкинс, работавший над фильмами «Звёздный путь» и «Волк».

Фильм ужасов «Обезьяна» по рассказу Стивена Кинга выйдет в 2025
© Чемпионат.com

Продюсером грядущего хоррора стал Джеймс Ван — создатель франшизы «Астрал» и «Заклятие». В актёрский состав вошли Тео Джеймс, Татьяна Маслани, Элайджа Вуд, Кристиан Конвери, Колин О'Брайен, Рохан Кэмпбелл и Сара Леви.

Оригинальное произведение повествует о братьях Питере и Деннисе Шелбернах, которые находят на чердаке дома своего двоюродного дедушки игрушечную заводную обезьяну с тарелками. До этого их отец, Хэл Шелберн, обнаружил эту обезьяну в антикварном сундуке, принадлежавшем его исчезнувшему отцу. Затем оказываеься, что в обезьяну вселился злой дух.

Дата премьеры экранизации «Обезьяны» в кинотеатрах России пока неизвестна.

Фильмы и сериалы
Астрал
Обезьяна
Заклятие
Звёздный путь
Волк
Элайджа Вуд
Тео Джеймс
Татьяна Маслани
Джеймс Ван
Стивен Кинг