Фильм ужасов «Обезьяна» по рассказу Стивена Кинга выйдет в 2025

На этой неделе стало известно, что фильм ужасов «Обезьяна» по рассказу Стивена Кинга выйдет в мировой прокат 21 февраля 2025 года. Режиссёром ленты выступил Осгуд Перкинс, работавший над фильмами «Звёздный путь» и «Волк».

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Продюсером грядущего хоррора стал Джеймс Ван — создатель франшизы «Астрал» и «Заклятие». В актёрский состав вошли Тео Джеймс, Татьяна Маслани, Элайджа Вуд, Кристиан Конвери, Колин О'Брайен, Рохан Кэмпбелл и Сара Леви.

Оригинальное произведение повествует о братьях Питере и Деннисе Шелбернах, которые находят на чердаке дома своего двоюродного дедушки игрушечную заводную обезьяну с тарелками. До этого их отец, Хэл Шелберн, обнаружил эту обезьяну в антикварном сундуке, принадлежавшем его исчезнувшему отцу. Затем оказываеься, что в обезьяну вселился злой дух.

Дата премьеры экранизации «Обезьяны» в кинотеатрах России пока неизвестна.