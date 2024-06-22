В Каракасе акция «Свеча памяти» открыла цикл российского военного кино

Международная акция "Свеча памяти" в канун Дня памяти и скорби прошла в пятницу в центре Каракаса и открыла цикл российского военного кино. Российские соотечественники вместе с активистами общественного движения "Волонтеры Победы" зажгли свечи и минутой молчания почтили память советских граждан, павших в Великой Отечественной войне.

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"Сегодня накануне Дня памяти и скорби, который наша страна отмечает 22 июня, в очередную годовщину нападения немецко-фашистских войск на Советский Союз в Каракасе, в Национальной кинематеке мы открываем цикл российского военного кино, который при поддержке министерства иностранных дел, министерства культуры Венесуэлы и руководства кинематеки проводится уже второй год подряд", - сообщил посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров корреспонденту ТАСС.



Посол отметил, что открывает цикл российского военного кино фильм "Африка" про блокаду Ленинграда.

"В этом году мы отметили 80-летие снятия блокады Ленинграда и фильм посвящен этой героической истории нашей страны", - подчеркнул российский дипломат.



Мелик-Багдасаров указал, что уже на следующей день после Дня памяти и скорби отмечается 80-летие начала операции "Багратион", которая увенчалась освобождением Минска и дальнейшим прорывом на Варшаву и Берлин, напомнил посол.

"Это знаковое событие и с ним мы начинаем подходить к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, которую все мы отметим вместе с нашими венесуэльскими друзьями 9 мая будущего года", - подчеркнул Мелик-Багдасаров. "Мы рады проводить цикл российского военного кино, которой посвящен важному событию в истории России и человечества - освобождению Советским Союзом Европы от нацизма", - сказал президент Национальной кинематеки и сети государственных кинозалов Венесуэлы Владимир Соса в беседе с корреспондентом ТАСС. "Мы отдаем дань памяти тем, кто своей кровью освободил Россию и Европу от фашизма", - подчеркнул Соса и отметил, что "сегодня Российская Федерация вновь возглавляет борьбу с нацизмом". Он подчеркнул, что "киноискусство позволяет показать борьбу народа с нацистским варварством".



"Цикл российского военного кино, организованный посольством России в Венесуэле и Россотрудничеством, проводится уже во второй раз и продлится до 30 июня", - рассказал корреспонденту ТАСС руководитель представительства Россотрудничества в Венесуэле Андрей Пахомов.



Он отметил, что в кинематеке развернута фотовыставка музея Победы "Салют над Невой", посвященная 80-летию окончательного снятия блокады Ленинграда.

Российское военное кино

Центр развития киноиндустрии "Киностудия им. Кира Булычева" представил фильмы "Африка" и "Хронос"; студия "Военфильм" - "Подольские курсанты" и "Брестская крепость"; продюсерский центр "Интерфест", Стар Медиа Дистрибьюшн - "А зори здесь тихие"; Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания - "Мы из будущего"; фонд национального кино "Патриот" - "Собибор".