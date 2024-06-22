Патрушев: фильмы о Великой Отечественной войне не должны походить на боевики США
Фильмы о Великой Отечественной войне в погоне за кассовостью не должны искрить натурализмом и походить на американские боевики, полагает помощник президента РФ Николай Патрушев.
"Необходимо всячески поддерживать и обеспечивать консультирование проектов киноиндустрии, доносящих до народа историческую правду. Фильмы о Великой Отечественной не должны искрить натурализмом или походить в погоне за кассовостью на американские боевики", - написал он в статье для журнала "Национальная оборона".
Патрушев уточнил, что они должны сниматься в лучших традициях российского и советского кинематографа и опираться не на надуманные, а на реальные факты и исторические события.
"Важно последовательно формировать мировоззренческую позицию российской молодежи по отношению к Великой Победе. Прививать учащимся общеобразовательных учреждений уважение к отечественной истории и литературе, воспитывающим любовь к Отечеству, гордость за свою страну и героические свершения нашего народа. Для этого классные часы "Разговоры о важном" необходимо прекратить проводить формально, а отношение к урокам истории и литературы не должно быть второстепенным. Выверенные исторические знания являются фундаментом и надежной прививкой от грязной лжи псевдоисториков, прежде всего западных", - добавил он.