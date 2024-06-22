Патрушев: фильмы о Великой Отечественной войне не должны походить на боевики США

Фильмы о Великой Отечественной войне в погоне за кассовостью не должны искрить натурализмом и походить на американские боевики, полагает помощник президента РФ Николай Патрушев.

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"Необходимо всячески поддерживать и обеспечивать консультирование проектов киноиндустрии, доносящих до народа историческую правду. Фильмы о Великой Отечественной не должны искрить натурализмом или походить в погоне за кассовостью на американские боевики", - написал он в статье для журнала "Национальная оборона".



Патрушев уточнил, что они должны сниматься в лучших традициях российского и советского кинематографа и опираться не на надуманные, а на реальные факты и исторические события.