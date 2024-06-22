Фильм «Список подозреваемых» – когда выйдет в прокат

25 июля в российский прокат выходит триллер «Список подозреваемых», основанный на документальной криминальной истории.

© Кадр из фильма «Список подозреваемых»

По сюжету лучшие агенты ФБР и полиция разыскивают серийного преступника, жестоко убившего 11 женщин. След удается взять только детективу Ортега, но после того, как пропадет его племянница, дело принимает еще более опасный поворот. Под подозрением находится каждый, кто ведет расследование.

Главные роли в фильме исполнили Мэл Гибсон и Кертис «50 Cent» Джексон.