Автор сериала The Last of Us: история может растянуться на четыре сезона

Недавно шоураннер The Last of Us Крэйг Мейзин пообщался с представителями издания Deadline. В разговоре один из создателей шоу поделился, что история. может растянуться вплоть до четырёх сезонов.

© Кадр из сериала «Одни из нас»

Я невероятно рад, что может появиться третья часть The Last of Us… Но я бы не хотел, чтобы наше шоу вышло за рамки исходного материала, который у нас есть.



Второй сезон сериала The Last of Us будет основан на The Last of Us Part 2, вышедшей на PS4 в 2020 году. К своим ролям во втором сезоне The Last of Us вернутся Педро Паскаль и Белла Рамзи — к ним присоединятся Изабела Мерсед (Дина), Дэнни Рамирес (Мэнни), Тати Габриэль (Нора), Ариэла Барер (Мел) и другие актёры.

В продолжении будет семь эпизодов вместо девяти в первом сезоне — они выйдут в начале 2025 года.