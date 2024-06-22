На «Кинопоиске» самым популярным российским ТВ-сериалом стал «Триггер»

Рейтинг самых популярных российских ТВ-сериалов за всю историю на "Кинопоиске" возглавил проект "Триггер". Драму о психологе Стрелецком с Максимом Матвеевым в главной роли в онлайн-кинотеатре уже посмотрели 5 млн подписчиков, сообщила директор по взаимодействию с индустрией компании "Яндекс" Ксения Болецкая в рамках деловой программы фестиваля "Пилот".

© Кадр из фильма «Триггер»

"Впервые мы раскрываем цифру самого популярного сериала на "Кинопоиске". Именно среди ТВ-сериалов "Триггер" у нас самый большой. Его уже посмотрели больше 5 миллионов подписчиков на "Кинопоиске", - сказала она.



Также в топ-5 вошли "Мажор" ("Первый канал"), "Папины дочки. Новые" (СТС), "Метод" ("Первый канал") и "Библиотекарь" (РЕН-ТВ). Эти сериалы выходили на "Кинопоиске" либо одновременно с показом в телеэфире, либо по модели catch forward. По словам Болецкой, именно эти две модели позволяют добиться максимально широкой аудитории телепроектам в интернете.

"К российским сериалам растет интерес. Если в 2020 году это было 44% в месячной аудитории "Кинопоиска", то уже в 2023 году - это 73%. И эта цифра продолжает расти. Цифра не включает оригинальные сериалы "Кинопоиска" - это доля именно российских сериалов, подавляющая часть из них это ТВ-сериалы", - также отметила Болецкая.



О "Триггере"

Сериал рассказывает о психологе Артеме Стрелецком - стороннике шоковой терапии. Он постоянно провоцирует клиентов и намерено выталкивает из зоны комфорта, чтобы решить их проблемы. Во втором сезоне проекта Стрелецкий решает выйти из клиники, где провел больше года, восстанавливаясь после событий первого сезона, когда узнает о гибели близкого человека.

Пилотную серию "Триггера" показали в Каннах в 2018 году на ежегодном рынке аудиовизуальной продукции MIPCOM. Российская премьера сериала состоялась в феврале 2020 года на Первом канале. "Триггер" получил премии "Золотой орел" в номинациях "Лучший телевизионный сериал" и "Лучший актер на ТВ". Второй сезон вышел на "Кинопоиске" 7 января 2022 года. Полнометражный "Триггер" вышел на "Кинопоиске" 21 декабря 2023 года и стал прямым продолжением второго сезона сериала. Третий сезон сериала выйдет в 2024 году и станет продолжением полнометражного фильма.

О фестивале

Фестиваль "Пилот" продлится до 23 июня. В этом году в основной конкурсной программе смотра 15 новых российских сериалов разных жанров. Вне конкурса - зрительские премьеры и деловая секция.

Фестиваль "Пилот", который позволяет авторам представить проекты ведущим экспертам и игрокам рынка, существует с 2018 года. В попечительский совет смотра входят ведущие представители киноиндустрии. Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры РФ и правительства Ивановской области.