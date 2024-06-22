Актриса родом из Выксы Ирина Пегова снялась в фильме «Мужское слово» (12+). Информация опубликована на сайте сервиса «Кинопоиск».

© Нижегородская правда

Сюжет фильма основан на реальных событиях. История рассказывает об Андрее Морозове, которого играет Павел Прилучный. По сюжету его сын впал в кому после аварии. Врач сообщает отцу, что ребенка придется отключить от аппарата искусственного кровообращения, ведь ему нельзя помочь. Андрей предлагает деньги, пытается убедить врача, но все оказывается бесполезным. После этого Андрей берет в заложники врача и медсестру, угрожая оружием, чтобы они помогли его сыну.

Нижегородская актриса Ирина Пегова сыграла в картине медработника Галю. Фильм выйдет 26 сентября 2024 года.