Онлайн-кинотеатр Premier снимает три полнометражных фильма, режиссерами которых выступили Надежда Михалкова, Ольга Френкель и Кирилл Белевич, сообщил генеральный продюсер онлайн-кинотеатра Premier и видеохостинга Rutube Давид Кочаров.

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"Мы точно пойдем в полные метры, но будем не только покупать цифровые права на стадии сценария, запуска проекта или пока идет пост-продакшен. Мы будем инвестировать в том числе в кинопрокатную часть, с этим к нам можно приходить. Нас интересуют народные фильмы, комедии и проекты для широкого зрителя", - сказал он в рамках деловой программы фестиваля



"Пилот", который проходит с 20 по 23 июня в городе Иваново.

В частности, Premier уже запустил три полнометражных проекта. Как отметил Кочаров, они находятся либо в процессе съемок, либо в постпродакшене.

"Начнем с проекта "Один хороший день". Актеры Анастасия Талызина, Роман Евдокимов, Ирина Пегова. Это простая, легкая, действительно народная комедия, которая уже собрана и скоро выйдет в прокат, в этом году", - сказал Кочаров.



Режиссер - Кирилл Белевич. По сюжету героиня Катя мечтает стать модельером и решает из родного поселка "Жупа" сбежать в Москву. Но в результате девушка попадает во временную петлю одного безумного дня. Ей предстоит разобраться в причинах этого круговорота событий и найти правильный выход.

Еще один фильм - "Огненный мальчик", режиссером которого выступила Надежда Михалкова. "Это замечательный проект. Сейчас еще находится в процессе производства. Это история про взросление. Актеры Оксана Акиньшина, Анна Михалкова, Денис Косиков, Елизавета Ищенко. Я могу добавить, что саунд-продюсированием будет заниматься Диана Арбенина. Будет полностью писать для этого проекта музыку", - добавил Кочаров.

Фильм рассказывает про московского подростка из обеспеченной семьи Макса, который на самом деле очень одинок. Мать Макса - председатель комитета по вопросам семьи и детей в Думе, и готовится к очередному переизбранию. Она распланировала судьбу Макса на годы вперед. Но постепенно Макс приходит к тому, что именно он несет ответственность за свою судьбу.

Третий фильм - комедия "Шале", также с Анной Михалковой. "Ольга с молодым бойфрендом Кириллом приезжают на горнолыжный курорт, но по ошибке турагентства оказываются под одной крышей с бывшим мужем Ольги - Федором. И с очаровательной подругой Мариночкой. Романтичный новогодний уикенд обернулся для них кошмаром. Актеры - Анна Михалкова, Гоша Куценко, Владимир Яглыч, Полина Максимова. Режиссер Ольга Френкель. Замечательная комедия. Мы уже посмотрели материалы. Она правда классная, правда народная. И надеемся, что выйдет в прокат в этом году под Новый год", - заключил Кочаров.

Продолжение известных проектов

Кочаров добавил, что Premier продолжит развивать направление коэксклюзивов с другими платформами, и объявил, что сериал "Постучись в мою дверь в Москве", идет на второй сезон. Его Premier делает в сопартнерстве с онлайн-кинотеатром Okko.

Также ТНТ и Premier снимут продолжение сериала "Сладкая жизнь". Зрители узнают, что случилось с главными героями 10 лет спустя событий третьего сезона. Все они заявлены в продолжении. "Есть один проект, который для премьера и для ТНТ очень важен. Это был проект передовой, который открыл новую линейку кино и сериалов на ТНТ в свое время. <…> Мы решили вернуть нам "Сладкую жизнь". Написан сценарий, все персонажи в этой истории возвращаются. Это история про 10 лет спустя у тех самых героев, что у них произошло", - рассказал Кочаров.

О фестивале

Фестиваль "Пилот" продлится до 23 июня. В 2024 году в основной конкурсной программе смотра 15 новых российских сериалов разных жанров. Вне конкурса - зрительские премьеры и деловая секция.

Фестиваль "Пилот", который позволяет авторам представить проекты ведущим экспертам и игрокам рынка, существует с 2018 года. В попечительский совет смотра входят ведущие представители киноиндустрии. Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры РФ и правительства Ивановской области.